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Таксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован

6 июля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Таксист якобы набросился на девушку
Мигрант из Кыргызстана, работающий таксистом в Новосибирске, попытался изнасиловать пассажирку, финалистку конкурса «Миссис Сибирь — 2016», после чего был задержан и обвинен в покушении на изнасилование.

В Новосибирске таксист из Кыргызстана пытался совершить сексуальное насилие над пассажиркой — участницей конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Викторией Головко. Было возбуждено уголовное дело.

Сама Виктория рассказала «Сиб.фм», что произошло это в ночь на 10 июня. Она с мужем отмечала свой день рождения в одном из ресторанов Новосибирска. В пять часов утра муж вызвал для нее такси, чтобы оно доставило ее домой возле НГПУ, а сам поехал на работу.

Когда она искала ключи от квартиры, таксист внезапно напал на нее и попытался раздеть. Мигрант порвал на ней платье и пытался снять ее нижнее белье. Она начала кричать и сопротивляться. Водитель ударил ее, разбив губу. Потом проезжавший мимо автомобиль отвлек его внимание и нападавший скрылся.

Задержали его 18 июня. Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «покушение на изнасилование». Мигрант отказывается признавать свою вину, утверждая, что он просто пытался разбудить клиентку.

Раскрыты детали сексуального нападения таксиста-мигранта на девушку в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Таксист#Мигрант#Изнасилование#Уголовное дело#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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