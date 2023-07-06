Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Новосибирске таксист из Кыргызстана пытался совершить сексуальное насилие над пассажиркой — участницей конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Викторией Головко. Было возбуждено уголовное дело.
Сама Виктория рассказала «Сиб.фм», что произошло это в ночь на 10 июня. Она с мужем отмечала свой день рождения в одном из ресторанов Новосибирска. В пять часов утра муж вызвал для нее такси, чтобы оно доставило ее домой возле НГПУ, а сам поехал на работу.
Когда она искала ключи от квартиры, таксист внезапно напал на нее и попытался раздеть. Мигрант порвал на ней платье и пытался снять ее нижнее белье. Она начала кричать и сопротивляться. Водитель ударил ее, разбив губу. Потом проезжавший мимо автомобиль отвлек его внимание и нападавший скрылся.
Задержали его 18 июня. Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «покушение на изнасилование». Мигрант отказывается признавать свою вину, утверждая, что он просто пытался разбудить клиентку.