Сама Виктория рассказала «Сиб.фм», что произошло это в ночь на 10 июня. Она с мужем отмечала свой день рождения в одном из ресторанов Новосибирска. В пять часов утра муж вызвал для нее такси, чтобы оно доставило ее домой возле НГПУ, а сам поехал на работу.