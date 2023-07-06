Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В середине июля в Новосибирской области состоится удивительное событие — метеоритный поток Персеиды. Это явление, которое можно наблюдать каждый год в это время, вызывает огромный интерес среди любителей астрономии.
Главная звезда этого метеорного потока — созвездие Персея. В это время Земля пересекает путь кометы Свифта-Туттля, и наша планета встречает маленькие песчинки, которые сгорают в атмосфере, создавая звездопад.
Чтобы полностью насладиться этим небесным шоу, рекомендуется выбраться за город, где световое «загрязнение» не будет мешать наблюдениям.