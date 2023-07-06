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В небе над Новосибирском летом 2023 пролетит метеоритный поток Персеиды

6 июля 2023, 06:19
Фото: 1MI
Красивый звездопад начнётся в середине июля
12 августа жители Новосибирской области смогут наблюдать красивый звездопад — метеоритный поток Персеиды, который ежегодно появляется в середине лета и достигает своего пика.

В середине июля в Новосибирской области состоится удивительное событие — метеоритный поток Персеиды. Это явление, которое можно наблюдать каждый год в это время, вызывает огромный интерес среди любителей астрономии.

Главная звезда этого метеорного потока — созвездие Персея. В это время Земля пересекает путь кометы Свифта-Туттля, и наша планета встречает маленькие песчинки, которые сгорают в атмосфере, создавая звездопад.

Чтобы полностью насладиться этим небесным шоу, рекомендуется выбраться за город, где световое «загрязнение» не будет мешать наблюдениям.

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