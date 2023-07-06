В Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит и отказывается спускаться

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
В Центральном районе Новосибирска произошел необычный случай. Неизвестный мужчина забрался на рекламный щит и отказывался спускаться с него. На место приехали спасатели и полиция.
Инцидент произошел ночью 6 июля на Октябрьской магистрали. Спасатели проработали на месте около 50 минут, пока не удалось убедить мужчину спуститься. После этого его передали сотрудникам полиции.
Представители ГУ МВД России по Новосибирской области пока не смогли дать комментарии по данному инциденту, так как уточняют информацию.