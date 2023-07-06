atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Изображение материала

В Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит и отказывается спускаться

6 июля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Мужчина забрался на рекламный щит
Мужчина в Новосибирске забрался на рекламный щит и отказывался спускаться, пока его не эвакуировали спасатели.

В Центральном районе Новосибирска произошел необычный случай. Неизвестный мужчина забрался на рекламный щит и отказывался спускаться с него. На место приехали спасатели и полиция.

Инцидент произошел ночью 6 июля на Октябрьской магистрали. Спасатели проработали на месте около 50 минут, пока не удалось убедить мужчину спуститься. После этого его передали сотрудникам полиции.

Представители ГУ МВД России по Новосибирской области пока не смогли дать комментарии по данному инциденту, так как уточняют информацию.

Фото: ВК/МАСС
Под Новосибирском у матери забрали детей, которых избивал удочкой отчим-тиран
Узнать подробнее
Читайте также:
Порушил грядки. В Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряковЗабрались на крышу и сожгли картину в Новосибирске – хулиганов ищет полиция
#Эмилия Губарева#Спасатели#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Год без IKEA — как живут новосибирцы без любимого бренда и чем его заменили
Вчера, 11:25
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
Вчера, 06:12
Пенсионерка из Новосибирска попросила убрать с кладбища флаги ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 02:51
Подросток, изрезанный сверстниками под Новосибирском, назвал причину нападения
Сегодня, 01:30
Элитные школы Новосибирска: запись в 1 класс не по прописке началась 6 июля 2023
Сегодня, 02:00
Таксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован
Сегодня, 03:26