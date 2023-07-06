В Новосибирске нашли неразорвавшийся снаряд

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на очевидца, снаряд обнаружили днем на улице Восход. Людям показалось, что это боеприпас, поэтому для его обезвреживания вызвали саперов. Позже оказалось, что это неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны.