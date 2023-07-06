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Published Сегодня, 13:18

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В Новосибирске нашли неразорвавшийся снаряд

6 июля 2023, 13:18
Фото: 1MI
Горожане нашли мину

В Новосибирске нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

В Новосибирске обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Его пришлось обезвреживать саперам Росгвардии.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на очевидца, снаряд обнаружили днем на улице Восход. Людям показалось, что это боеприпас, поэтому для его обезвреживания вызвали саперов. Позже оказалось, что это неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны.

Информацию уже подтвердили в Росгвардии.

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН „Сибирь“ Управления обследовали находку. Она была идентифицирована как корпус боеприпаса со следами коррозии, не представляющий опасности для окружающих», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Снаряд#Росгвардия
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