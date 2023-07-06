В Новосибирске нашли неразорвавшийся снаряд

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на очевидца, снаряд обнаружили днем на улице Восход. Людям показалось, что это боеприпас, поэтому для его обезвреживания вызвали саперов. Позже оказалось, что это неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны.
Информацию уже подтвердили в Росгвардии.
«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН „Сибирь“ Управления обследовали находку. Она была идентифицирована как корпус боеприпаса со следами коррозии, не представляющий опасности для окружающих», — рассказали в пресс-службе ведомства.