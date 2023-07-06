В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Сегодня в 11:00 два судебных пристава приехали в доме на 2-й переулок Пархоменко. Пока ждали владельца дома, мужчина-пристав ударил шокером собаку», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие уже вызвало возмущение новосибирцев. «Герой», — иронизирует Вячеслав Суханов. «Всегда знал, что это не профессия», — заявил Алексей Ширшов. «Это просто нелюди», — гневается Вероника Светлова.
Впрочем, встречаются и защитники приставов. «Да собаке это только на пользу пошло», — считает Ыхтындык Тыктынбаев. «Просто так взял и ударил? Или собака проявила агрессию? Вряд ли просто так применят шокер», — рассуждает Владимир Желтов.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в УФССП по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.