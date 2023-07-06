В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером

Впрочем, встречаются и защитники приставов. «Да собаке это только на пользу пошло», — считает Ыхтындык Тыктынбаев. «Просто так взял и ударил? Или собака проявила агрессию? Вряд ли просто так применят шокер», — рассуждает Владимир Желтов.