«Запорожец» не уступил дорогу КамАЗу под Чулымом — погибла пассажирка

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:52
В Чулымском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.
Сегодня около 13:35 мужчина, родившийся в 1988 году, ехал на своем легковом автомобиле ЗАЗ «Шанс» (произведен в городе Запорожье) по территориальной автодороге из села Куликовское в город Чулым.
По предварительным данным, при пересечении трассы Р-254 «Иртыш» на 1327 км, он не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, который двигался по федеральной автодороге в сторону Новосибирска.
В результате этого столкновения погибла женщина-пассажир, также родившаяся в 1988 году. Водитель легковушки не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.