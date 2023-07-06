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«Запорожец» не уступил дорогу КамАЗу под Чулымом — погибла пассажирка

6 июля 2023, 08:39
Фото: ГИБДД НСО
Погибла пассажирка
В ДТП в Чулымском районе погибла пассажирка легковушки после столкновения с КамАЗом, подробности сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

В Чулымском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

Сегодня около 13:35 мужчина, родившийся в 1988 году, ехал на своем легковом автомобиле ЗАЗ «Шанс» (произведен в городе Запорожье) по территориальной автодороге из села Куликовское в город Чулым.

По предварительным данным, при пересечении трассы Р-254 «Иртыш» на 1327 км, он не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, который двигался по федеральной автодороге в сторону Новосибирска.

В результате этого столкновения погибла женщина-пассажир, также родившаяся в 1988 году. Водитель легковушки не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#ДТП#18+#Транспорт#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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