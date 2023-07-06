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Загадочное исчезновение в Оби: под Новосибирском ищут пропавшего мужчину в сандалиях

6 июля 2023, 03:55
Фото: 1MI
Мужчина неожиданно пропал

В Новосибирской области пропал 50-летний мужчина в бирюзовой футболке и сандалиях

В Оби Новосибирской области бесследно исчез 50-летний мужчина. Последний раз его видели три дня назад.

Как уточнили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», 3 июля пропал Андрей Николаев. Ему 50 лет. Последний раз его видели в городе Обь. Несколько дней его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.

Одежда: черная спортивная кофта, черные спортивные штаны, бирюзовая футболка, темно-коричневые плетеные кожаные сандалии.

Если вы знаете, где находится Андрей Николаев, просьба позвонить волонтерам или по номеру 112.

Фото: ЛизаАлерт
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