Загадочное исчезновение в Оби: под Новосибирском ищут пропавшего мужчину в сандалиях

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как уточнили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», 3 июля пропал Андрей Николаев. Ему 50 лет. Последний раз его видели в городе Обь. Несколько дней его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.
Одежда: черная спортивная кофта, черные спортивные штаны, бирюзовая футболка, темно-коричневые плетеные кожаные сандалии.
Если вы знаете, где находится Андрей Николаев, просьба позвонить волонтерам или по номеру 112.