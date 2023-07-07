Андрей Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

Награды получили семейные пары из Новосибирска, наукограда Кольцово, а также из Искитимского, Болотнинского, Мошковского районов. Самые «опытные» супруги — Галина Михайловна и Виктор Макарович Можейкины из Центрального округа г. Новосибирска — в прошлом году они отпраздновали бриллиантовую свадьбу и вместе идут по жизни уже 61 год.



Обращаясь к землякам, Андрей Травников напомнил, что в этом году исполняется уже 15 лет, как в России ежегодно празднуют День семьи, любви и верности. «С каждым годом в нашем обществе всё больше интерес и внимание ко Дню Святых Петра и Февронии Муромских, потому что мы всё чаще обращаем внимание на наши исторические истины. Само название — День семьи, любви и верности — звучит основательно и ответственно. 15 лет — нашей региональной традиции вручать в эти дни в торжественной обстановке медали „За любовь и верность“. Награждаются не просто супруги, прожившие вместе долгие годы, но те, кто совмещали семейную жизнь с профессиональной, общественной, воспитательной деятельностью. Такие пары вызывают глубокое уважение и желание следовать их примеру», — подчеркнул Губернатор.



Празднование Дня семьи, любви и верности в России, а также общественная награда — медаль «За любовь и верность» — учреждены по инициативе Светланы Медведевой, председателя Фонда социально-культурных инициатив (г. Москва) в 2008 году. Ежегодно к 8 июля медаль вручается супружеским парам, зарегистрировавшим заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшим детей достойными гражданами (не более 70 медалей для каждого субъекта Российской Федерации в год). Каждая семейная пара, представленная к награде, получает подарок от Правительства Новосибирской области.



В 2023 году во всех муниципальных образованиях состоятся многочисленные праздничные события, подготовленные органами и учреждениями социальной защиты населения, культуры, образования, молодёжными объединениями, отделами ЗАГС, общественными организациями: чествование лучших семей, массовые семейные и детские праздники, фестивали, конкурсы, выставки, экскурсии, благотворительные акции.



Начиная с 2009 года, общее количество награждённых супружеских пар — жителей Новосибирской области (включая 2023 год) составляет 727 пар (1454 человека).



Среди награждённых в разные годы: участник Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда Михаил Орлов (Купинский район), командир бомбардировщика Ил-28, авиатор дальнего действия стратегического бомбардировщика «Летающая крепость», лётчик-испытатель Владимир Лобачёв (г. Обь); труженик тыла Василий Балаболин (Барабинский район).



В 2023 году в числе награждённых — супруги Челноковы (г. Новосибирск) потомственные журналисты, старший сын Иван — участник СВО; супруги Бураковы (Куйбышевский район), труженики сельского хозяйства; супруги Крючковы (Искитимский район) — музыканты, создатели семейного вокально-инструментального ансамбля. В числе награждённых также потомственные педагоги, строители, врачи, шахтёры, кадровые военные, солисты Новосибирского академического театра оперы и балета.