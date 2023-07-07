Но мы получили огромный объем знаний, и мы сейчас в той же части американских двигателей знаем, несколько больше, наверно, чем даже сами американцы. И самое основное, что весь опыт, который у нас есть, сегодня используется в полном объеме для реализации новых проектов, новых направлений. И в принципе, по самолету ТВС-2ДТС еще ничего не потеряно, в случае необходимости и востребованности этот самолет очень быстро может быть запущен в серийное производство.