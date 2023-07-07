Экономист не одобрил идею ЦБ РФ об отмене комиссии за переводы между физлицами

Экономист подчеркнул, что не стоит забывать и о законе сохранения энергии. Он напомнил, что ранее инициированная ЦБ РФ отмена комиссий за открытие и ведение ссудного счета также повлекла выпадание доходов, но банки компенсировали их за счет части страховых премий в рамках банкострахования.