atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Изображение материала

Экономист не одобрил идею ЦБ РФ об отмене комиссии за переводы между физлицами

7 июля 2023, 15:13
Фото: 1MI
Экономист Андрей Бархота считает утопичной инициативу о полной отмене комиссии за переводы между физическими лицами, выдвинутую Банком России.

По его мнению, отмена комиссии за такие банковские переводы повлечет заметные изменения в экономике транзакционных сервисов, поскольку операции между физическими лицами составляют сейчас немалую часть комиссионных доходов банков.

В беседе с изданием «Газета.ру» эксперт отметил, что в случае реализации идеи Центробанка финансовые переводы станут бесплатной услугой. Это вызовет стремительное снижение стабильности остатков на счетах банков. В результате банки уменьшат процентные ставки по накопительным счетам, что отрицательно отразится на поведении вкладчиков.

Экономист подчеркнул, что не стоит забывать и о законе сохранения энергии. Он напомнил, что ранее инициированная ЦБ РФ отмена комиссий за открытие и ведение ссудного счета также повлекла выпадание доходов, но банки компенсировали их за счет части страховых премий в рамках банкострахования.

Если же произойдет единоразовая отмена комиссий за денежные переводы, остальные продукты и услуги финансовых организаций будут обходиться клиентам дороже. А это значит, что общая сумма расходов фактически не изменится, уверяет специалист.

«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — резюмирует Бархота.

Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
Сегодня, 10:47
Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
Сегодня, 09:36
В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером
Вчера, 10:11
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Сегодня, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Сегодня, 01:37