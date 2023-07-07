Экономист не одобрил идею ЦБ РФ об отмене комиссии за переводы между физлицами

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По его мнению, отмена комиссии за такие банковские переводы повлечет заметные изменения в экономике транзакционных сервисов, поскольку операции между физическими лицами составляют сейчас немалую часть комиссионных доходов банков.
В беседе с изданием «Газета.ру» эксперт отметил, что в случае реализации идеи Центробанка финансовые переводы станут бесплатной услугой. Это вызовет стремительное снижение стабильности остатков на счетах банков. В результате банки уменьшат процентные ставки по накопительным счетам, что отрицательно отразится на поведении вкладчиков.
Экономист подчеркнул, что не стоит забывать и о законе сохранения энергии. Он напомнил, что ранее инициированная ЦБ РФ отмена комиссий за открытие и ведение ссудного счета также повлекла выпадание доходов, но банки компенсировали их за счет части страховых премий в рамках банкострахования.
Если же произойдет единоразовая отмена комиссий за денежные переводы, остальные продукты и услуги финансовых организаций будут обходиться клиентам дороже. А это значит, что общая сумма расходов фактически не изменится, уверяет специалист.
«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — резюмирует Бархота.