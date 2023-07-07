Тем не менее, на Руси часто можно было встретить словосочетания «Купалин день», «Иванов День», «пойти на Купалу», что, по мнению многих авторов, может быть народной персонификацией Иоанна Крестителя. Неслучайно именно в этот день многие ходили в церковь и ставили свечки Иоанну Предтече за здравие и избавление от головной боли. Стоит отметить, что Усекновение главы Иоанна Предтечи Русская православная церковь установила 29 августа и этот день считается одним из самых строгих в православии.