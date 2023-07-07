Posted Сегодня, 21:48
Published Сегодня, 21:48
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Праздник Ивана Купала отмечается 7 июля (24 июня по старому стилю) и связан с восточнославянским днем летнего солнцестояния. При этом божества «Купала», которое часто встречается в старых летописях, не существует и является ошибкой древнего автора, описавшего «бесовские игрища».
Тем не менее, на Руси часто можно было встретить словосочетания «Купалин день», «Иванов День», «пойти на Купалу», что, по мнению многих авторов, может быть народной персонификацией Иоанна Крестителя. Неслучайно именно в этот день многие ходили в церковь и ставили свечки Иоанну Предтече за здравие и избавление от головной боли. Стоит отметить, что Усекновение главы Иоанна Предтечи Русская православная церковь установила 29 августа и этот день считается одним из самых строгих в православии.
С точки зрения русского языка, правильно говорить и писать «Иван Купала». Само слово имеет общие корни с глаголами «купать», «купаться» (сравните «купались»), поэтому написание праздника «Иван Купало» неверное и противоречит грамматическим нормам. Стоит отметить, что Иоанна Предтечу в народе иногда зовут «купателем».
Праздник Ивана Купалы связан со многими традициями, имеющими сугубо языческое происхождение. В частности, рекомендуется искупаться до захода солнца в водоеме, в случае его отсутствия подойдет и баня (в крайнем случае, ванна).
Особое значение приобретали и брачные обряды. На праздник Ивана Купалы выбирались «суженые», которые вместе прыгали через костер и обменивались венками (венок означал девичество и невинность). Стоит отметить, что через костер нельзя было прыгать девушке, накануне потерявшей девственность, чтобы не осквернить пламя.
Зачастую в этот день прокладывали дорогу к неженатому парню, чтобы он побыстрее нашел невесту. Выше всех прыгнувший через костер обретал счастье на целый год. Сейчас же многие прыгают через костер и плетут венки ради забавы.
Существует поверье, что именно в эту ночь цветет папоротник. Нужно обязательно найти его до начала следующего дня, чтобы тебе повезло финансово или же удалось найти клад. Приносить при этом жертву, как у Гоголя, вовсе не нужно, так как это является авторским вымыслом. Также именно после праздника настают «воробьиные ночи» с шумными и частыми грозами.
Однако, если вы являетесь верующим православным христианином, то отмечать этот праздник строго не рекомендуется. В Русской православной церкви запрет объясняют языческим происхождением обрядов и «выпусканием на волю страстей». В этот день уничтожаются все нормы морали и отсутствует христианское благочестие.
С точки зрения православия, день Ивана Купалы не несет в себе никакого духовного начала и, по сути, является «бесовским». Любое прыгание через костер или массовое купание наполнено примитивным язычеством и опасно для души христианина. Православные христиане должны чтить память Иоанна Предтечи в день его Рождества (24 июня) и гибели (29 августа).