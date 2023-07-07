Мощные ливни обрушатся на Новосибирск — прогноз на самые морозные выходные 8 и 9 июля

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В субботу, 8 июля, в мегаполисе ожидаются местами дожди и мощные бури со скоростью ветра в 16 м/с. Возможны также грозы.
При этом ночью температура воздуха составит +18 градусов. Днем потеплеет до +25, однако не исключено постепенное похолодание к вечеру на 8 градусов.
Уже в воскресенье, 9 июля, температура ночью снизиться до +12 по Цельсию. Днем будет прохладно даже при +20 на термометре. А все из-за ливня и ветра порывами до 14 м/с.