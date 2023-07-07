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Мощные ливни обрушатся на Новосибирск — прогноз на самые морозные выходные 8 и 9 июля

7 июля 2023, 13:59
Фото: 1MI
Ливни придут в Новосибирск на выходных

В Новосибирске ожидаются ливни и похолодание на выходных 8 и 9 июля

Дожди с грозами и похолодание придут в Новосибирск 8 и 9 июля. Такой прогноз дает технология «Метеум», которая объединяет все сервисы погоды.

В субботу, 8 июля, в мегаполисе ожидаются местами дожди и мощные бури со скоростью ветра в 16 м/с. Возможны также грозы.

При этом ночью температура воздуха составит +18 градусов. Днем потеплеет до +25, однако не исключено постепенное похолодание к вечеру на 8 градусов.

Уже в воскресенье, 9 июля, температура ночью снизиться до +12 по Цельсию. Днем будет прохладно даже при +20 на термометре. А все из-за ливня и ветра порывами до 14 м/с.

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#Погода в выходные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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