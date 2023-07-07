Робот Николай начал сам звонить жителям Новосибирской области

На Едином портале Госуслуг обновлен сервис подачи заявок на бесплатное получение земельных участков для различных льготных категорий жителей региона. Новый сервис позволяет не только оформить заявку на постановку в очередь на предоставление земли, но и осуществлять проверку номера очереди заявителя в сводном реестре очередников. С начала текущего года за этой услугой обратилось уже около тысячи новосибирцев.