Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Хип-Хоп» — экстрим только для двоих
Самым «громким» из новосибирских аттракционов оказался «Хип-Хоп» в парке на Михайловской набережной. Одновременно кататься могут только два человека — их плотно закрепляют в креслах, так как аттракцион предполагает полное переворачивание. Можно испытать ощущение свободного падения в положении вниз головой. После запуска кресла вращаются вокруг своей оси, а также по кругу — тут не просто земля уходит из-под ног, тут даже сложно отследить свое положение относительно земли.
Прокатиться можно, начиная с 14 лет. Подростки катаются по несколько раз, а вот с маленькими детьми к этому аттракциону лучше не подходить — практически без перерыва слышен отборный мат — по другому чувства вниз головой, видимо, выразить сложно. Отзыв на сайте 2gis от Людмилы Третьяковой: «Классный аттракцион. Получили адреналин».
«360° градусов»
Там же на Михайловской набережной рядом с «Хип-Хоп» стоит еще один аттракцион — «360° градусов». Это огромный круг, по которому катаются два маленьких круга с креслами. Аттракцион временно не работает, но если бы работал, то по количество визга точно мог бы соперничать с «Хип-Хоп».
После вчерашнего инцидента «Колесо обозрения» на Речном вокзале, которое является самым высоким за Уралом, тоже можно занести в список страшных аттракционов. Вчера 6 июля колесо, высотой 67 метров остановилось. Людей из кабинок эвакуировали с помощью МСЧ.
«Галактика»
Этот аттракцион чем-то напоминает американские горки — небольшие машинки на 4-х человек двигаются по расположенным на высоте несколько десятков метров. Рельсы устроены так, что машинки резко падают вниз почти под углом 90 градусов, а под конец проезжают почти в перевернутом состоянии. Аттракцион заказывали в Италии, в Новосибирске он работает с 2007 года.
Сейчас «Галактика» закрыта, в июне этого года на ней травмировались дети — вагончик резко затормозил и две девочки выпали из кресел.
«Фараон»
Этот аттракцион похож на «Колесо обозрения» с открытыми кабинками, вот только кабинки раскручиваются с бешеной скоростью и в самой пиковой точке наверху переворачиваются вверх ногами. Визг во время работы карусели стоит на весь Центральный парк, пожалуй, это самый экстремальный аттракцион в Новосибирске.
Вот такой отзыв о карусели оставили на Яндекс.Картах: «Очень жёсткая штука, крутит вверх ногами, одним словом центрифуга, лучше не идите», а люди, только что вышедшие с карусели не могли прямо идти, у них кружилась голова, их качало, они пытались прийти в себя и описывали свое состояние так: «Как будто пива напился».
На аттракционе не стоит кататься в головном уборе, а также лучше снять украшения, которые могут слететь и вытащить из карманов мелочь — все равно выпадет во время вращения.
«Зодиак»
Рядом находится огромный ковш, видимо, по аналогии с ковшом Большой и Малой Медведицы. В ковше по кругу расположены кресла. Во время работы аттракциона ковш вращается и люди на большой высоте оказываются мало того, что в движении, еще и вниз лицом — как будто падают на землю вместе с креслом.
«Зубр»
Так в Новосибирске в Центральном парке называется гигантский кораблик. в котором одновременно сидит несколько десятков людей. Корабль раскачивается «полусолнышком», в результате люди в верхних точках практически переворачиваются то вверх, то вниз лицом.
«Башня свободного падения»
Высота этой башни всего 12 метров, но ощущения она вызывает очень острые — кресла резко поднимаются в вверх перпендикулярно земле, зависают на несколько секунд и так же резко обрываются вниз.
«Микс»
Рядом находится с виду безобидный аттракцион под названием «Микс» — небольшой и не высокий. В процессе работы карусели ряд кресел очень резко кидает из стороны в сторону и вращает по кругу. Не переворачивает, но все равно, довольно экстремально — скорость вращения большая, посетители обычно дико орут.
Карусель, которую в Новосибирске называли «свадебной», убрали с Михайловской набережной, после зимы она плохо работала.