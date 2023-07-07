Самым «громким» из новосибирских аттракционов оказался «Хип-Хоп» в парке на Михайловской набережной. Одновременно кататься могут только два человека — их плотно закрепляют в креслах, так как аттракцион предполагает полное переворачивание. Можно испытать ощущение свободного падения в положении вниз головой. После запуска кресла вращаются вокруг своей оси, а также по кругу — тут не просто земля уходит из-под ног, тут даже сложно отследить свое положение относительно земли.