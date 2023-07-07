«Сложились в гармошку»: появились фото жуткого ДТП под Новосибирском, где 2 погибших

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Уже известно, что столкновение произошло по вине 61-летнего водителя джипа KIA Sorento. На 227 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» он выехал на встречку, где врезался в микроавтобус NISSAN Sirena.
«Автомобили от удара сложились в гармошку, раскрошились на мелкие детали. Они отлетели друг от друга на несколько метров, благо, никого за собой не утащили еще. Просто жуткое месиво, выжить было нереально тем, кто сидел впереди», — рассказали Atas.info очевидцы.
Напомним, в этом ДТП погиб водитель «КИА», а два его пассажира (59, 58 лет) в больнице. Также скончалась 32-летняя пассажирка NISSAN, а водитель джипа госпитализирован.