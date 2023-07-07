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«Сложились в гармошку»: появились фото жуткого ДТП под Новосибирском, где 2 погибших

7 июля 2023, 14:23
Фото: ГИБДД НСО
Фото жуткого ДТП на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар»
Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями с места ДТП, в которое угодили внедорожник и микроавтобус днем 7 июля возле села Кочки. В аварии, напомним, погибли два человека, трое серьезно пострадали.

Уже известно, что столкновение произошло по вине 61-летнего водителя джипа KIA Sorento. На 227 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» он выехал на встречку, где врезался в микроавтобус NISSAN Sirena.

Фото: ГИБДД НСО
«Автомобили от удара сложились в гармошку, раскрошились на мелкие детали. Они отлетели друг от друга на несколько метров, благо, никого за собой не утащили еще. Просто жуткое месиво, выжить было нереально тем, кто сидел впереди», — рассказали Atas.info очевидцы.
Фото: АСТ-54/ВК

Напомним, в этом ДТП погиб водитель «КИА», а два его пассажира (59, 58 лет) в больнице. Также скончалась 32-летняя пассажирка NISSAN, а водитель джипа госпитализирован.

#Алина Шефер#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#18+
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