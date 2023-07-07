В Новосибирске мощный ливень размыл новую дорогу до Новомарусино

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
«Затопило полностью въезд в Новомарусино, размыло брусчатку, которую недавно уложили. Это наглядный пример того, что случается с дорогами, где нет ливневок — они долго не живут», — возмущаются читатели Atas.info.
По словам местных жителей, до своих домов сейчас им сложно добраться пешком и на машинах. Приходится буквально плыть.
Подобная ситуация наблюдается каждую бурю. Скоро от новой дороги и камушка не останется.
Кроме того, в Ленинском районе Новосибирска сегодня выпал крупный град.