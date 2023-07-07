atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Изображение материала

В Новосибирске мощный ливень размыл новую дорогу до Новомарусино

7 июля 2023, 15:19
Фото: atas.info/1Mi
Сильнейший ливень размыл дорогу в Новосибирске
Сильнейший ливень накрыл Новосибирск сегодня вечером, 7 июля. Многие дороги затопило, в том числе ведущую в МК «Новомарусино», которую недавно отремонтировали.
«Затопило полностью въезд в Новомарусино, размыло брусчатку, которую недавно уложили. Это наглядный пример того, что случается с дорогами, где нет ливневок — они долго не живут», — возмущаются читатели Atas.info.

По словам местных жителей, до своих домов сейчас им сложно добраться пешком и на машинах. Приходится буквально плыть.

Подобная ситуация наблюдается каждую бурю. Скоро от новой дороги и камушка не останется.

Кроме того, в Ленинском районе Новосибирска сегодня выпал крупный град.

Мощные ливни обрушатся на Новосибирск — прогноз на самые морозные выходные 8 и 9 июля
Узнать подробнее
Читайте также:
На Гусинобродском шоссе разворотили дорогу и перекрыли проезд на два месяцаГрад прошел в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах НовосибирскаПод Новосибирском ураганный ливень после жары +39°С поломал деревья
#Видео#Алина Шефер#Город#Дорога#Ливень#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
Сегодня, 10:47
Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
Сегодня, 09:36
В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером
Вчера, 10:11
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Сегодня, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Сегодня, 01:37