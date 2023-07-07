В Новосибирске на Палласа сгорела квартира

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«В доме по адресу улица Палласа, 3/1 произошел пожар. Сгорела квартира на 5 этаже. О пострадавших не сообщается», — указано в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи видна прибывшая бригада пожарных для тушения возгорания. Сотрудники МЧС активно применяют воду для ликвидации пожара.
На данный момент официальных комментариев от МЧС нет. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МЧС по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.