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В Новосибирске на Палласа сгорела квартира

7 июля 2023, 13:29
Фото: 1MI
На место оперативно прибыли пожарные

В Кировском районе Новосибирска на Палласа сгорела квартира

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Сообщается о сгоревшей квартире.
«В доме по адресу улица Палласа, 3/1 произошел пожар. Сгорела квартира на 5 этаже. О пострадавших не сообщается», — указано в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видна прибывшая бригада пожарных для тушения возгорания. Сотрудники МЧС активно применяют воду для ликвидации пожара.

На данный момент официальных комментариев от МЧС нет. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МЧС по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС#Соцсети#Видео
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