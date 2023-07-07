В Новосибирске обустроят набережную между четвертым и Димитровским мостами

Также предусмотрены зоны для строительства объектов. В одной из них будут построены деловые, общественные и коммерческие здания, включая многоквартирные жилые дома. В этой зоне также будут расположены административные здания, офисы, гостиницы, банки, торговые и бизнес-центры.