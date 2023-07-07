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В Новосибирске обустроят набережную между четвертым и Димитровским мостами

7 июля 2023, 05:23
Фото: atas.info
Власти обустроят набережную между четвертым и Димитровским мостами
Администрация Новосибирска намерена провести работы по благоустройству территории между четвертым и Димитровским мостами на правом берегу реки. Цели проекта заключаются в улучшении общего внешнего вида данной зоны, создании комфортных условий для отдыха горожан, а также в развитии инфраструктуры.

Власти Новосибирска планируют преобразить территорию между четвертым и Димитровским мостами. Публикуется проект на портале правовой информации города.

Площадь в 132,45 га будет благоустроена в два этапа. К 2025 году планируется построить 3-километровую пешеходную набережную Оби. К 2030 году завершится строительство четвертого «Центрального» моста, включая транспортные развязки, причал и парк «Городское начало».

Также предусмотрены зоны для строительства объектов. В одной из них будут построены деловые, общественные и коммерческие здания, включая многоквартирные жилые дома. В этой зоне также будут расположены административные здания, офисы, гостиницы, банки, торговые и бизнес-центры.

Проект разработан в соответствии с Генпланом города.

Фото: nskpravo.info
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество
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