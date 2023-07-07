В Новосибирске обустроят набережную между четвертым и Димитровским мостами

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
Власти Новосибирска планируют преобразить территорию между четвертым и Димитровским мостами. Публикуется проект на портале правовой информации города.
Площадь в 132,45 га будет благоустроена в два этапа. К 2025 году планируется построить 3-километровую пешеходную набережную Оби. К 2030 году завершится строительство четвертого «Центрального» моста, включая транспортные развязки, причал и парк «Городское начало».
Также предусмотрены зоны для строительства объектов. В одной из них будут построены деловые, общественные и коммерческие здания, включая многоквартирные жилые дома. В этой зоне также будут расположены административные здания, офисы, гостиницы, банки, торговые и бизнес-центры.
Проект разработан в соответствии с Генпланом города.