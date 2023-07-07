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Posted 7 июля 2023, 07:14

Published 7 июля 2023, 07:14

Modified 7 июля 2023, 07:17

Updated 7 июля 2023, 07:17

Преступник позарился на дорогой гаджет

В Новосибирске рецидивист, напавший на школьника, пробудет в СИЗО до декабря

7 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
Преступник позарился на дорогой гаджет

В Новосибирске рецидивиста, напавшего на школьника, оставили в СИЗО до декабря

В Новосибирске прошло первое заседание по разбойному нападению на школьника. Обвиняемому в преступлении мужчине продлили срок содержания под стражей.
«Решением судьи Александру Железовскому продлен срок содержания под стражей до 25 декабря 2023 года. Следующее заседание назначено на 18 июля», — сообщили в Октябрьском районном суде.

Разбойное нападение произошло в апреле нынешнего года. Мужчина увидел возле школы №75 мальчика с мобильным телефоном в руках. Позарившись на дорогой гаджет стоимостью 60 тысяч рублей, сибиряк набросился на ребенка с ножом и нанес ему удар в грудную клетку.

Новосибирец напал на школьника с ножом из-за гаджета
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Однако мальчик оказал активное сопротивление. На тот момент у него в руках была палка, с помощью которой он играл в «войнушку». Ударив палкой нападавшего по лицу, школьнику удалось бежать и позвать на помощь. Позже мужчину задержала полиция.

Выяснилось, что Александр Железовский был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения и проявление неуважения к суду. Теперь к списку «почетных» статей может добавиться покушение на убийство несовершеннолетнего.

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#Криминал#Новосибирск#Дети#Суд#Покушение на убийство
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