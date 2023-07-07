В Новосибирске рецидивист, напавший на школьника, пробудет в СИЗО до декабря

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«Решением судьи Александру Железовскому продлен срок содержания под стражей до 25 декабря 2023 года. Следующее заседание назначено на 18 июля», — сообщили в Октябрьском районном суде.
Разбойное нападение произошло в апреле нынешнего года. Мужчина увидел возле школы №75 мальчика с мобильным телефоном в руках. Позарившись на дорогой гаджет стоимостью 60 тысяч рублей, сибиряк набросился на ребенка с ножом и нанес ему удар в грудную клетку.
Однако мальчик оказал активное сопротивление. На тот момент у него в руках была палка, с помощью которой он играл в «войнушку». Ударив палкой нападавшего по лицу, школьнику удалось бежать и позвать на помощь. Позже мужчину задержала полиция.
Выяснилось, что Александр Железовский был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения и проявление неуважения к суду. Теперь к списку «почетных» статей может добавиться покушение на убийство несовершеннолетнего.