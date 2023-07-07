atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Изображение материала

В Новосибирске рецидивист, напавший на школьника, пробудет в СИЗО до декабря

7 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
Преступник позарился на дорогой гаджет

В Новосибирске рецидивиста, напавшего на школьника, оставили в СИЗО до декабря

В Новосибирске прошло первое заседание по разбойному нападению на школьника. Обвиняемому в преступлении мужчине продлили срок содержания под стражей.
«Решением судьи Александру Железовскому продлен срок содержания под стражей до 25 декабря 2023 года. Следующее заседание назначено на 18 июля», — сообщили в Октябрьском районном суде.

Разбойное нападение произошло в апреле нынешнего года. Мужчина увидел возле школы №75 мальчика с мобильным телефоном в руках. Позарившись на дорогой гаджет стоимостью 60 тысяч рублей, сибиряк набросился на ребенка с ножом и нанес ему удар в грудную клетку.

Новосибирец напал на школьника с ножом из-за гаджета
Узнать подробнее

Однако мальчик оказал активное сопротивление. На тот момент у него в руках была палка, с помощью которой он играл в «войнушку». Ударив палкой нападавшего по лицу, школьнику удалось бежать и позвать на помощь. Позже мужчину задержала полиция.

Выяснилось, что Александр Железовский был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения и проявление неуважения к суду. Теперь к списку «почетных» статей может добавиться покушение на убийство несовершеннолетнего.

Подросток, изрезанный сверстниками под Новосибирском, назвал причину нападения
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изрезанным школьником под Новосибирском
#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Дети#Суд#Покушение на убийство
Подпишитесь
Названы имена несчастных туристок из Новосибирска, пропавших во время сплава
Сегодня, 06:44
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Как за год СВО вырос бизнес у депутатов из Новосибирска
Вчера, 04:41
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
5 июля, 06:12
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Сегодня, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Сегодня, 01:37