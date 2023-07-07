В Новосибирской области «шестерка» сбила бетонный столб — район остался без света

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По данным Телеграм-канала «АСТ-54», ДТП произошло рано утром 7 июля. В Тогучине «Жигули» врезались в бетонный столб: это была опора электропередачи. Она треснула, в результате чего порвался один провод.
Энергетики работают над возвращением света в дома более 2000 местных жителей. Эту информацию подтвердили Atas.info местные жители, которые проживают на улице Бригадной, где и произошло ДТП. Также свет выключили в части домов на улице Вокзальной, в районе «Экспресса».
Судя по фотографиям, повредившийся автомобиль, это — Лада ВАЗ 2106 или «шестерка», древняя модель эпохи совдепии. В комментариях новосибирцы как всегда иронизируют:
«Опять бухара-ламбада»;
«Столбы уже не те что раньше)) У академика и то по прочнее будет»;
«Видно столбы перебегали дорогу, и он уходил от столкновения»;
«Проверка на прочность, жига рулит».
Напомним, ранее мы писали, как в Новосибирском районе женщина на крошечном автомобиле сбила насмерть велосипедиста, который находился на проезжей части. Мужчина погиб.