В Новосибирской области «шестерка» сбила бетонный столб — район остался без света

Энергетики работают над возвращением света в дома более 2000 местных жителей. Эту информацию подтвердили Atas.info местные жители, которые проживают на улице Бригадной, где и произошло ДТП. Также свет выключили в части домов на улице Вокзальной, в районе «Экспресса».