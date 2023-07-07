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В Новосибирской области «шестерка» сбила бетонный столб — район остался без света

7 июля 2023, 03:21
Фото: 1MI
О пострадавших не сообщается

В Новосибирской области «шестерка» протаранила бетонный столб в Тогучине

В Новосибирской области «Жигули» врезались в опору линии электропередачи: электричество отключили во всех близлежащих домах. Об этом сообщается в Telegram-каналах.

По данным Телеграм-канала «АСТ-54», ДТП произошло рано утром 7 июля. В Тогучине «Жигули» врезались в бетонный столб: это была опора электропередачи. Она треснула, в результате чего порвался один провод.

Фото: АСТ-54

Энергетики работают над возвращением света в дома более 2000 местных жителей. Эту информацию подтвердили Atas.info местные жители, которые проживают на улице Бригадной, где и произошло ДТП. Также свет выключили в части домов на улице Вокзальной, в районе «Экспресса».

Судя по фотографиям, повредившийся автомобиль, это — Лада ВАЗ 2106 или «шестерка», древняя модель эпохи совдепии. В комментариях новосибирцы как всегда иронизируют:

«Опять бухара-ламбада»;

«Столбы уже не те что раньше)) У академика и то по прочнее будет»;

«Видно столбы перебегали дорогу, и он уходил от столкновения»;

«Проверка на прочность, жига рулит».

Напомним, ранее мы писали, как в Новосибирском районе женщина на крошечном автомобиле сбила насмерть велосипедиста, который находился на проезжей части. Мужчина погиб.

Жизнь велосипедиста оборвалась под колесами крошечного Nissan под Новосибирском
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