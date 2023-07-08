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Одним из главных мероприятий дня станет торжественный молебен в Нарымском сквере. По информации Новосибирской епархии Русской православной церкви, религиозное торжество произойдет возле памятника святым Петру и Февронии в 10.30 утра. Там наградят многодетные семьи.
Тем, кто желает принять участие в молебне, следует соблюдать правила, установленные православной церковью. На мероприятие нужно прийти в скромной одежде (мужчины не должны носить шорты, женщины — короткие платья и юбки). Женщины также должны обязательно покрыть голову.
На сам молебен желательно не опаздывать. Во время совершения молитвы следует вести себя скромно и вежливо, не разговаривать громко. После совершения торжества никто не помешает подойти к священнику за благословением.
Более светское мероприятие состоится во дворце бракосочетания Новосибирска (Красный проспект, 68). В нем пройдет церемония «Имянаречение», во время которой молодым родителям вручат свидетельства о рождении ребенка. Как сообщает департамент культуры мэрии Новосибирска, церемония намечена на 11.30.
Для желающих повеселиться и культурно провести время вместе с семьей, подготовлено сразу две площадки. В 13.00 в сквере «Созвучие» начнется Фестиваль семей «Счастливы вместе», подготовленный совместно с Федерацией семей за единство и мир во всем мире. В 15.00 в ДК «40 лет ВЛКСМ» проведут развлекательную программу «Радуга семейного счастья».
Полную программу празднования Дня семьи, любви и верности в Новосибирске предоставил департамент культуры администрации города Новосибирска.