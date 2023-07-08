Для желающих повеселиться и культурно провести время вместе с семьей, подготовлено сразу две площадки. В 13.00 в сквере «Созвучие» начнется Фестиваль семей «Счастливы вместе», подготовленный совместно с Федерацией семей за единство и мир во всем мире. В 15.00 в ДК «40 лет ВЛКСМ» проведут развлекательную программу «Радуга семейного счастья».