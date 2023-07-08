atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:55

Published Сегодня, 00:55

Modified Сегодня, 00:55

Updated Сегодня, 00:55

Изображение материала

Где в Новосибирске отмечают День семьи, любви и верности 2023 — программа и площадки

8 июля 2023, 00:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Памятник святым Петру и Февронии в Нарымском сквере Новосибирска у Вознесенского собора
8 июля новосибирцы отмечают всероссийский День семьи, любви и верности. Праздник направлен на укрепление и пропаганду традиционных семейных ценностей среди российского населения. Где в Новосибирске можно отметить День семьи, любви и верности — в материале Atas.info.

Одним из главных мероприятий дня станет торжественный молебен в Нарымском сквере. По информации Новосибирской епархии Русской православной церкви, религиозное торжество произойдет возле памятника святым Петру и Февронии в 10.30 утра. Там наградят многодетные семьи.

Памятник Николаю Чудотворцу установлен в Новосибирске — фото с места события
Узнать подробнее

Тем, кто желает принять участие в молебне, следует соблюдать правила, установленные православной церковью. На мероприятие нужно прийти в скромной одежде (мужчины не должны носить шорты, женщины — короткие платья и юбки). Женщины также должны обязательно покрыть голову.

На сам молебен желательно не опаздывать. Во время совершения молитвы следует вести себя скромно и вежливо, не разговаривать громко. После совершения торжества никто не помешает подойти к священнику за благословением.

Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске освятил митрополит Никодим в День города
Узнать подробнее

Более светское мероприятие состоится во дворце бракосочетания Новосибирска (Красный проспект, 68). В нем пройдет церемония «Имянаречение», во время которой молодым родителям вручат свидетельства о рождении ребенка. Как сообщает департамент культуры мэрии Новосибирска, церемония намечена на 11.30.

Для желающих повеселиться и культурно провести время вместе с семьей, подготовлено сразу две площадки. В 13.00 в сквере «Созвучие» начнется Фестиваль семей «Счастливы вместе», подготовленный совместно с Федерацией семей за единство и мир во всем мире. В 15.00 в ДК «40 лет ВЛКСМ» проведут развлекательную программу «Радуга семейного счастья».

Полную программу празднования Дня семьи, любви и верности в Новосибирске предоставил департамент культуры администрации города Новосибирска.

Программа мероприятий на День семьи, любви и верности
Читайте также:
Как целуются в Новосибирске — самые знаменитые лобзания ко Дню поцелуя 2023
#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Праздник#Церковь#Семья
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
Вчера, 10:47
Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
Вчера, 09:36
В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером
6 июля, 10:11
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Вчера, 02:29
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Вчера, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Вчера, 01:37