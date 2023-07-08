Как возникает чувство тошноты и на что оно может указывать

Posted 8 июля, 07:25
Published 8 июля, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Тошнота — это неприятное ощущение, которое располагается в глотке и подложечной области. Она может предшествовать рвоте или быть самостоятельным симптомом, пишет Pravda.Ru.
За появление тошноты и рвоты отвечают две части головного мозга. Одна из них находится в продолговатом мозге (рвотный центр), а другая — на дне четвертого желудочка мозга. Эти области получают сигналы из органов пищеварения, почек, вестибулярного аппарата, других частей мозга, а также реагируют на изменение химического состава крови. Они активируют мышцы, которые вызывают тошноту и рвоту.
Чувство тошноты возникает, когда перистальтика желудка замедляется или отсутствует, а начальная часть кишечника напрягается. Это приводит к выбрасыванию содержимого в желудок. Сопровождающие симптомы могут быть слабостью, головокружением, потливостью и повышенной слюноотделением.
При рвоте мышцы передней брюшной стенки и диафрагмы сокращаются, и содержимое желудка выбрасывается в пищевод и ротовую полость.
Тошнота и рвота часто сопровождают различные заболевания ЖКТ, такие как кишечные инфекции, язвенная болезнь, гастриты, желчнокаменная болезнь, пищевая аллергия. Они могут быть вызваны аномалиями ЖКТ, наличием инородного тела или кровотечением в пищеводе, желудке или кишечнике, а также острыми поражениями органов брюшной полости.
Центральная нервная система и головной мозг также могут вызывать тошноту. Она может возникнуть при черепно-мозговой травме, сотрясении мозга или повышенном внутричерепном давлении. Тошнота также часто возникает при онкологических заболеваниях и во время лечения, когда организм реагирует на лекарства и лучевую терапию.
Этот симптом не всегда указывает на реальную опасность для организма. У некоторых людей он возникает во время поездок или авиаперелетов из-за сбоя работы вестибулярного аппарата. В таких случаях тошнота является неприятным симптомом, но не свидетельствует о серьезных проблемах.
Женщины на ранних стадиях беременности также часто сталкиваются с тошнотой. Токсикоз обычно проявляется на 8-12-й неделе.
Тошноту могут вызывать и психологические факторы, например, повышенная тревожность или конфликтные ситуации. Она может быть следствием подавления эмоций или реакцией на неприятные запахи.
Если тошнота длится долгое время или сочетается с другими симптомами, такими как головная боль, резь в животе или повышенная температура, необходимо обратиться к врачу для диагностики причины этого неприятного ощущения. Лечение зависит от вызывающей его проблемы. Например, при беременности может помочь напиток с имбирем.