Как возникает чувство тошноты и на что оно может указывать

Тошнота и рвота играют важную защитную роль для организма, предотвращая попадание токсичных веществ и сигнализируя о различных заболеваниях. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, как возникает чувство тошноты и что оно может говорить о состоянии организма.