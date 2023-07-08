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Posted 8 июля, 07:25

Published 8 июля, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Как возникает чувство тошноты и на что оно может указывать

8 июля 2023, 07:25
Тошнота и рвота играют важную защитную роль для организма, предотвращая попадание токсичных веществ и сигнализируя о различных заболеваниях. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет, как возникает чувство тошноты и что оно может говорить о состоянии организма.

Тошнота — это неприятное ощущение, которое располагается в глотке и подложечной области. Она может предшествовать рвоте или быть самостоятельным симптомом, пишет Pravda.Ru.

За появление тошноты и рвоты отвечают две части головного мозга. Одна из них находится в продолговатом мозге (рвотный центр), а другая — на дне четвертого желудочка мозга. Эти области получают сигналы из органов пищеварения, почек, вестибулярного аппарата, других частей мозга, а также реагируют на изменение химического состава крови. Они активируют мышцы, которые вызывают тошноту и рвоту.

Чувство тошноты возникает, когда перистальтика желудка замедляется или отсутствует, а начальная часть кишечника напрягается. Это приводит к выбрасыванию содержимого в желудок. Сопровождающие симптомы могут быть слабостью, головокружением, потливостью и повышенной слюноотделением.

При рвоте мышцы передней брюшной стенки и диафрагмы сокращаются, и содержимое желудка выбрасывается в пищевод и ротовую полость.

Тошнота и рвота часто сопровождают различные заболевания ЖКТ, такие как кишечные инфекции, язвенная болезнь, гастриты, желчнокаменная болезнь, пищевая аллергия. Они могут быть вызваны аномалиями ЖКТ, наличием инородного тела или кровотечением в пищеводе, желудке или кишечнике, а также острыми поражениями органов брюшной полости.

Центральная нервная система и головной мозг также могут вызывать тошноту. Она может возникнуть при черепно-мозговой травме, сотрясении мозга или повышенном внутричерепном давлении. Тошнота также часто возникает при онкологических заболеваниях и во время лечения, когда организм реагирует на лекарства и лучевую терапию.

Этот симптом не всегда указывает на реальную опасность для организма. У некоторых людей он возникает во время поездок или авиаперелетов из-за сбоя работы вестибулярного аппарата. В таких случаях тошнота является неприятным симптомом, но не свидетельствует о серьезных проблемах.

Женщины на ранних стадиях беременности также часто сталкиваются с тошнотой. Токсикоз обычно проявляется на 8-12-й неделе.

Тошноту могут вызывать и психологические факторы, например, повышенная тревожность или конфликтные ситуации. Она может быть следствием подавления эмоций или реакцией на неприятные запахи.

Если тошнота длится долгое время или сочетается с другими симптомами, такими как головная боль, резь в животе или повышенная температура, необходимо обратиться к врачу для диагностики причины этого неприятного ощущения. Лечение зависит от вызывающей его проблемы. Например, при беременности может помочь напиток с имбирем.

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