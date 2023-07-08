atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:03

Published Сегодня, 00:03

Modified Сегодня, 00:03

Updated Сегодня, 00:03

Изображение материала

Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца

8 июля 2023, 00:03
Фото: freepik.com
Обручальные кольца - опасные украшения
Любопытную тенденцию отмечают спасатели МАСС в Новосибирске — обручальные кольца стали часто беспокоить женщин, когда руки опухают в жару. Это «непростое» украшение в равной степени наносит вред и мужчинам, но порой ради семейного счастья они терпят и молчат, рискуя вовсе потерять палец.

Женщины в 7 раз чаще избавляются от колец, но мужей заставляют носить:

По статистике службы спасения МАСС, за полгода специалистов вызывала 41 сибирячка с просьбой помочь снять обручальное кольцо. Украшение въедалось в палец, когда руки отекали. Примечательно, что такие заявки поступали всего от 10 мужчин. В основном, они терпят до последнего, чтобы угодить жене.

«Вызовы по подобным поводам от мужчин часто связаны с травмированием фаланги. Человек мог сломать палец, вывихнуть и при возникновении болевого ощущения не успевает снять кольцо. Некоторые могут терпеть несколько дней, ходить с опухшим пальцем, думая — само пройдет. В итоге нам приходится оперативно снимать кольцо, чтобы спасти палец от ампутации», — рассказал о терпении крепких сибиряков глава МАСС в Новосибирской области Дмитрий Фокин.
Фото: спасатели МАСС

Пока мужчины, стиснув зубы, терпят ради жен, жены молят спасателей о снятии кольца с безымянного пальца. А ведь зачастую именно дамы видят в обручалке символ любви и верности, и могут даже разозлиться на супруга, посмевшего снять кольцо.

«Такие претензии к мужчинам — это больше предубеждения. Есть пары, которые изначально договариваются кольца не носить. Я знакома с несколькими такими парами. Есть профессии, которые не позволяют носить кольца. Например, хирургам часто приходится мыть руки и кольца мешают. Знаю семью, где супруги сделали тату вместо колец. А если нужно докопаться до мужа, всегда можно найти причину и дело не в кольце. У женщины, вероятно, низкая самооценка. Она не уверена в верности мужа, не уверена в себе. Лучше обговаривать ношение колец до свадьбы», — объяснила такое ревностное отношение женщин к обручальным кольцам психотерапевт Татьяна Ефанова.
Фото: freepik.com

Но есть мужчины в нашем мире, готовые отстаивать свои интересы, не боясь получить тумака от супруги. Несколько читатели Atas.info признались, что обговорили до женитьбы все моменты по поводу кольца.

«Кольца никогда мне не нравились, я же мужчина. Это больше женские украшения. А моя жена не ревнива, она уверена в себе и разрешила не носить кольцо. Оно мне не удобно, пальцы часто опухают и зачем ей меня мучить тогда», — рассказал новосибирец Алексей Быков.
«До свадьбы обсуждали обручалки и вместе пришли к выводу, что это прошлый век. Кольцо не оберег от измен — это смешно. Мы купили маленькие кольца и в виде талисманов по желанию носим их на шее», — поделился Евгений Плотников.

Какую опасность скрывают обручальные кольца:

В Сети можно найти множество жутких историй о травмировании пальцев из-за колец. Недавно москвич чуть не лишился пальца из-за обручального кольца, когда перелезал через забор. Он зацепился им и срезал кожу.

Фото: surguta.net

Также некоторые сибиряки рассказали нам, что на их глазах в автобусе женщина повредила палец, неудачно зацепившись за поручень. При этом спасатели в эту историю не поверили.

«В общественном транспорте поручни сделаны у учетом безопасности пассажиров, чтобы они могли ездить, не снимая украшения. Зацепиться кольцом о поручни или спинки кресел практически невозможно. К нам подобных обращений о помощи не поступало. Такие случаи могут произойти у военных при спешивании с боевой техники, поэтому в армии украшения запрещены. Еще не рекомендуется носить кольца грузчикам, при выгрузке могут зацепиться и травмировать палец», — пояснил спасатель- руководитель спасателей МАСС Фокин.

Однако специалист согласен, что нательные украшения, в том числе кольца, не так безобидны. Неприятности могут случаться из-за опухания пальцев рук, травм и обморожений. Причины этого — большое количество выпитой воды, алкоголя, реакция на лекарства и аллергия.

«Часто пальцы рук могут отекать у беременных женщин вследствии гормональных скачков в организме. Не рекомендуется спать в украшениях и пить много воды перед сном. Даже цепочка может спровоцировать удушье. Кольца не советуем носить и вовсе тем, у кого гипертоническая болезнь или повышенное артериальное давление», — объяснил Дмитрий Фокин

Спасатели МАСС напоминают, что в этих случаях нельзя руководствоваться принципом «красота требует жертв». Если вовремя не принять меры, можно лишиться пальца. Снять легкий отек с пальца можно, окунув его в холодную воду, если он сильный, то лучше вызвать специалистов.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Кольца#Свадьба#Спасатели МАСС
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
Вчера, 10:47
Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
Вчера, 09:36
В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером
6 июля, 10:11
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Вчера, 02:29
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Вчера, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Вчера, 01:37