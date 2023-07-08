Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца

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По статистике службы спасения МАСС, за полгода специалистов вызывала 41 сибирячка с просьбой помочь снять обручальное кольцо. Украшение въедалось в палец, когда руки отекали. Примечательно, что такие заявки поступали всего от 10 мужчин. В основном, они терпят до последнего, чтобы угодить жене.
«Вызовы по подобным поводам от мужчин часто связаны с травмированием фаланги. Человек мог сломать палец, вывихнуть и при возникновении болевого ощущения не успевает снять кольцо. Некоторые могут терпеть несколько дней, ходить с опухшим пальцем, думая — само пройдет. В итоге нам приходится оперативно снимать кольцо, чтобы спасти палец от ампутации», — рассказал о терпении крепких сибиряков глава МАСС в Новосибирской области Дмитрий Фокин.
Пока мужчины, стиснув зубы, терпят ради жен, жены молят спасателей о снятии кольца с безымянного пальца. А ведь зачастую именно дамы видят в обручалке символ любви и верности, и могут даже разозлиться на супруга, посмевшего снять кольцо.
«Такие претензии к мужчинам — это больше предубеждения. Есть пары, которые изначально договариваются кольца не носить. Я знакома с несколькими такими парами. Есть профессии, которые не позволяют носить кольца. Например, хирургам часто приходится мыть руки и кольца мешают. Знаю семью, где супруги сделали тату вместо колец. А если нужно докопаться до мужа, всегда можно найти причину и дело не в кольце. У женщины, вероятно, низкая самооценка. Она не уверена в верности мужа, не уверена в себе. Лучше обговаривать ношение колец до свадьбы», — объяснила такое ревностное отношение женщин к обручальным кольцам психотерапевт Татьяна Ефанова.
Но есть мужчины в нашем мире, готовые отстаивать свои интересы, не боясь получить тумака от супруги. Несколько читатели Atas.info признались, что обговорили до женитьбы все моменты по поводу кольца.
«Кольца никогда мне не нравились, я же мужчина. Это больше женские украшения. А моя жена не ревнива, она уверена в себе и разрешила не носить кольцо. Оно мне не удобно, пальцы часто опухают и зачем ей меня мучить тогда», — рассказал новосибирец Алексей Быков.
«До свадьбы обсуждали обручалки и вместе пришли к выводу, что это прошлый век. Кольцо не оберег от измен — это смешно. Мы купили маленькие кольца и в виде талисманов по желанию носим их на шее», — поделился Евгений Плотников.
В Сети можно найти множество жутких историй о травмировании пальцев из-за колец. Недавно москвич чуть не лишился пальца из-за обручального кольца, когда перелезал через забор. Он зацепился им и срезал кожу.
Также некоторые сибиряки рассказали нам, что на их глазах в автобусе женщина повредила палец, неудачно зацепившись за поручень. При этом спасатели в эту историю не поверили.
«В общественном транспорте поручни сделаны у учетом безопасности пассажиров, чтобы они могли ездить, не снимая украшения. Зацепиться кольцом о поручни или спинки кресел практически невозможно. К нам подобных обращений о помощи не поступало. Такие случаи могут произойти у военных при спешивании с боевой техники, поэтому в армии украшения запрещены. Еще не рекомендуется носить кольца грузчикам, при выгрузке могут зацепиться и травмировать палец», — пояснил спасатель- руководитель спасателей МАСС Фокин.
Однако специалист согласен, что нательные украшения, в том числе кольца, не так безобидны. Неприятности могут случаться из-за опухания пальцев рук, травм и обморожений. Причины этого — большое количество выпитой воды, алкоголя, реакция на лекарства и аллергия.
«Часто пальцы рук могут отекать у беременных женщин вследствии гормональных скачков в организме. Не рекомендуется спать в украшениях и пить много воды перед сном. Даже цепочка может спровоцировать удушье. Кольца не советуем носить и вовсе тем, у кого гипертоническая болезнь или повышенное артериальное давление», — объяснил Дмитрий Фокин
Спасатели МАСС напоминают, что в этих случаях нельзя руководствоваться принципом «красота требует жертв». Если вовремя не принять меры, можно лишиться пальца. Снять легкий отек с пальца можно, окунув его в холодную воду, если он сильный, то лучше вызвать специалистов.