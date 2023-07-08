Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца

Спасатели МАСС напоминают, что в этих случаях нельзя руководствоваться принципом «красота требует жертв». Если вовремя не принять меры, можно лишиться пальца. Снять легкий отек с пальца можно, окунув его в холодную воду, если он сильный, то лучше вызвать специалистов.