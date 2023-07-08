Исторические корпуса ТЭЦ-1 находятся в собственности «Сибирской генерирующей компании», но собственник не в полной мере заботится о сохранении строений, как этого требует законодательство. Разговоры о том, как сохранить первую электростанцию Новосибирска идут не первый год, предлагались различные варианты возможного решения проблемы, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.