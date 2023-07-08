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В Новосибирске мэрия «потеряла» памятник истории ТЭЦ-1 в проекте новой набережной

8 июля 2023, 07:49
Фото: youtube.com/Сибирское агентство новостей
Памятник находится в плачевном состоянии
В опубликованном на сайте мэрии постановлении о планах развития территории в районе Оби между Центральным и Димитровским мостами не упомянут комплекс первой городской ТЭЦ. Его территория отнесена к зоне общественной застройки

В постановлении «О проекте планировки территории, ограниченной проездом Виктора Ващука, ул. Советской, створом мостового перехода через р. Обь, береговой полосой р. Оби, створом Димитровского моста в Железнодорожном районе» опубликованном на сайте мэрии, не упоминается объект культурного наследия, расположенный по адресу: Пристанский переулок, 4.

На земельном участке по этому адресу расположен комплекс зданий ТЭЦ-1, первого городской электростанции, начавшей вырабатывать ток в 1926 году. Строения признаны объектом культурного наследия и поставлены на государственную охрану.

Фото: novo-sibirsk.ru
«Земельный участок, на котором расположена ТЭЦ, окрашен в темно-красный цвет — зона специализированной общественной застройки. Границы объекта культурного наследия и охранные зоны не обозначены. Нужна реакция Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия для вынесения предостережения мэрии и внесения исправления в постановление», — говорит гражданская активистка Елена Гавровская, которая и обнаружила отсутствие упоминания о памятнике.

Кроме того, случайно или умышлено, не упомянуты в постановлении и не отмечены на чертеже планировки территории три объекта на улице Фабричной, имеющих охранный статус: двухэтажный кирпичный дом по улице Фабричная, 17, «Дом грузчиков» на Фабричной, 6 и здание макаронной фабрики купца И. М. Луканина на Фабричной, 33.

«По моему скромному мнению, ничем хорошим такой игнор не закончится», — констатирует Елена Гавровская.

Редакция Atas.info подготовила запросы в муниципалитет и в инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой прояснить ситуацию.

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Исторические корпуса ТЭЦ-1 находятся в собственности «Сибирской генерирующей компании», но собственник не в полной мере заботится о сохранении строений, как этого требует законодательство. Разговоры о том, как сохранить первую электростанцию Новосибирска идут не первый год, предлагались различные варианты возможного решения проблемы, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

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Видео: youtube.com/Сибирское агентство новостей
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