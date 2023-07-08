Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, министерство строительства Новосибирской области объявило электронный конкурс на строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе Новосибирска.