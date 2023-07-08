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В Новосибирске проложат дорогу к ЛДС «Арена» за 15 млн рублей

8 июля 2023, 02:54
Фото: atas.info
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Тендер на строительство автомобильной дороги к новому ледовому дворцу спорта в левобережье города объявило региональное правительство

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, министерство строительства Новосибирской области объявило электронный конкурс на строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе Новосибирска.

Как говорится в конкурсной документации, протяженность дорожного полотна составит 600 метров, начальная стоимость контракта — более 15,1 млн рублей. Финансирование предполагается из регионального бюджета.

Победителю конкурса, помимо проезжей части, необходимо будет обустроить тротуары и газоны, распланировать откосы, выполнить весь комплекс пуско-наладочных работ.

Заявки от участников конкурса принимают до 18 июля, победителя назовут 20 июля, а завершить строительство дороги необходимо в сентябре текущего года.

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#ЛДС#Дорога#Строительство#Город#Новосибирск
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