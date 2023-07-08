В Новосибирске рассказали о состоянии выживших в страшной аварии в Кочковском районе

Трое пострадавших в смертельном ДТП около села Кочки Новосибиркой области находятся в центральной районной больнице. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Речь идет о 38-летний водителе автомобиля Nissan, двух пассажиров KIA: 59-летней женщине и 58-летним мужчине, добавляет издание НГС.