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Posted 8 июля 2023, 09:44

Published 8 июля 2023, 09:44

Modified 8 июля 2023, 09:46

Updated 8 июля 2023, 09:46

По состоянию машин можно судить, какой силы был удар

В Новосибирске рассказали о состоянии выживших в страшной аварии в Кочковском районе

8 июля 2023, 09:44
Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО
По состоянию машин можно судить, какой силы был удар
За жизнь трех человек продолжают бороться врачи

Трое пострадавших в смертельном ДТП около села Кочки Новосибиркой области находятся в центральной районной больнице. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Речь идет о 38-летний водителе автомобиля Nissan, двух пассажиров KIA: 59-летней женщине и 58-летним мужчине, добавляет издание НГС.

Столкновение произошло накануне, 7 июля, по вине 61-летнего водителя автомобиля KIA Sorento. На 227 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» он выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус NISSAN Sirena.

«Просто жуткое месиво, выжить было нереально тем, кто сидел впереди», — рассказывали Atas.info очевидцы.

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