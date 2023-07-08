atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2023, 12:41

Published 8 июля 2023, 12:41

Modified 8 июля 2023, 12:43

Updated 8 июля 2023, 12:43

Обстоятельства гибели контрактника неизвестны

В Новосибирской области похоронили 32-летнего контрактника, погибшего на Донбассе

8 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI
Обстоятельства гибели контрактника неизвестны
Жителя Искитима Романа Мазурова похоронили на местном кладбище с воинскими почестями

В городе Искитим Новосибирской области простились с 32-летним участником специальной военной операции Романом Мазуровым. Как сообщает паблик «Новосибирск скорбит», его похоронили под звуки военного оркестра и оружейные залпы.

Роман Мазуров подписал контракт на военную службу с Министерством обороны в 2023 году. Погиб на территории ДНР 17 июня. Об обстоятельствах его гибели ничего не сообщается.

Читайте также:
В Бердске 20-летнего бойца СВО Сергея Корбатова наградили медалью «За отвагу»Многодетного бойца СВО Константина Копперта похоронят под НовосибирскомКак за год СВО вырос бизнес у депутатов из Новосибирска
#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#Похороны#Участник СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика