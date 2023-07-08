В Новосибирской области похоронили 32-летнего контрактника, погибшего на Донбассе

Posted 8 июля 2023, 12:41
Published 8 июля 2023, 12:41
Modified 8 июля 2023, 12:43
Updated 8 июля 2023, 12:43
В городе Искитим Новосибирской области простились с 32-летним участником специальной военной операции Романом Мазуровым. Как сообщает паблик «Новосибирск скорбит», его похоронили под звуки военного оркестра и оружейные залпы.
Роман Мазуров подписал контракт на военную службу с Министерством обороны в 2023 году. Погиб на территории ДНР 17 июня. Об обстоятельствах его гибели ничего не сообщается.