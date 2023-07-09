Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил процесс отбора ученых для службы. Он сказал, что специалисты проводят практику комплектования призывниками научных рот и подразделений военного инновационного технополиса «ЭРА». Отбирают наиболее талантливых призывников, готовых к военной службе, а также интересующихся научной работой и имеющих соответствующее высшее образование.