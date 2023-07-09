Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В ходе весеннего призыва в Новосибирской области 11 молодых ученых были отправлены в научные подразделения Минобороны России. Эту информацию передал региональный военный комиссариат, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Сибиряки будут проходить военную службу в военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе. Более того, их будут задействовать в научной роте № 1 Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил процесс отбора ученых для службы. Он сказал, что специалисты проводят практику комплектования призывниками научных рот и подразделений военного инновационного технополиса «ЭРА». Отбирают наиболее талантливых призывников, готовых к военной службе, а также интересующихся научной работой и имеющих соответствующее высшее образование.
Новосибирские ученые будут заниматься научно-исследовательской работой в области информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий, робототехники и других. Они отправились на службу со сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области.
Напомним, весенний призыв на срочную службу в армии начался 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года в Новосибирской области. Планируется призвать около 2 тысяч человек.