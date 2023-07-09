atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

Изображение материала

Большой поток мигрантов в Новосибирск: откуда едут и чем занимаются в 2023 году

9 июля 2023, 02:56
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мигранты активно едут в Новосибирск

Большинство мигрантов приезжают в Новосибирск из Узбекистана и Таджикистана

В 2023 году в Новосибирскую область прибыло более 76,7 тыс. мигрантов: в основном, из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана; они активно трудятся в таких сферах как торговля, транспорт и строительство.

В первой половине 2023 года в Новосибирскую область приехало свыше 76,7 тыс. мигрантов, как указывают официальные данные. Эту информацию опубликовало издание «РБК Новосибирск», ссылаясь на ГУ МВД по Новосибирской области.

Стоит отметить, что в этом году поток мигрантов уменьшился на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но всё же на 11,5% превысил показатели 2021 года.

По данным правоохранительных органов, наибольшее количество мигрантов в Новосибирскую область приезжает из Узбекистана (почти 28,2 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года было 37,6 тыс.), Таджикистана (более 24,7 тыс., в то время как за 6 месяцев 2022 года было 35 тыс.) и Кыргызстана (11,4 тыс., в то время как в прошлом году было 16,4 тыс.). Реже всего мигранты приезжают из Казахстана (9,8 тыс.) и Азербайджана (2,5 тыс. человек).

«Начал снимать трусы»: в Новосибирске мигрант едва не изнасиловал девушку в такси
Узнать подробнее

За полгода иностранные граждане получили 6 тыс. видов на жительство, более 4 тыс. паспортов РФ и более 20 тыс. патентов.

Мигранты в Новосибирске в основном занимаются торговлей на рынках, работают водителями автобусов и такси, занимаются строительством и работаю в сфере ЖКХ. Также они имеют возможность получить образование.

Администрация Новосибирска даже разработала информационный листок для мигрантов, который доступен на русском, киргизском и таджикском языках. В нём приветствия от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и муфтия области Салима Шакирзянова, а также основные правила поведения.

Таксист-мигрант хотел изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» в Новосибирске — он арестован
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пороть уже рано»: дети мигрантов пугают ножами новосибирцев, их ищет полицияБитва за место: в Новосибирске мигранты жестко подрались на рынке«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов
#Эмилия Губарева#Мигранты#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
Вчера, 06:44
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
Вчера, 11:18
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
Вчера, 00:03
Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске
Сегодня, 02:25
Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
Вчера, 04:27