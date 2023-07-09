По данным правоохранительных органов, наибольшее количество мигрантов в Новосибирскую область приезжает из Узбекистана (почти 28,2 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года было 37,6 тыс.), Таджикистана (более 24,7 тыс., в то время как за 6 месяцев 2022 года было 35 тыс.) и Кыргызстана (11,4 тыс., в то время как в прошлом году было 16,4 тыс.). Реже всего мигранты приезжают из Казахстана (9,8 тыс.) и Азербайджана (2,5 тыс. человек).