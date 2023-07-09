Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
В первой половине 2023 года в Новосибирскую область приехало свыше 76,7 тыс. мигрантов, как указывают официальные данные. Эту информацию опубликовало издание «РБК Новосибирск», ссылаясь на ГУ МВД по Новосибирской области.
Стоит отметить, что в этом году поток мигрантов уменьшился на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но всё же на 11,5% превысил показатели 2021 года.
По данным правоохранительных органов, наибольшее количество мигрантов в Новосибирскую область приезжает из Узбекистана (почти 28,2 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года было 37,6 тыс.), Таджикистана (более 24,7 тыс., в то время как за 6 месяцев 2022 года было 35 тыс.) и Кыргызстана (11,4 тыс., в то время как в прошлом году было 16,4 тыс.). Реже всего мигранты приезжают из Казахстана (9,8 тыс.) и Азербайджана (2,5 тыс. человек).
За полгода иностранные граждане получили 6 тыс. видов на жительство, более 4 тыс. паспортов РФ и более 20 тыс. патентов.
Мигранты в Новосибирске в основном занимаются торговлей на рынках, работают водителями автобусов и такси, занимаются строительством и работаю в сфере ЖКХ. Также они имеют возможность получить образование.
Администрация Новосибирска даже разработала информационный листок для мигрантов, который доступен на русском, киргизском и таджикском языках. В нём приветствия от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и муфтия области Салима Шакирзянова, а также основные правила поведения.