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Громкие крики и песни под гитару беспокоят жителей Центрального района Новосибирска

9 июля 2023, 14:23
Фото: 1MI
Заведение открылось в жилом доме
В центре Новосибирска в жилом районе жители жалуются на поздний шум из-за открывшегося недавно бара.

Жители Центрального района Новосибирска пожаловались на шум, который исходит из недавно открывшегося бара. По словам автора поста в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», после открытия заведения на улице Каменской, 55, в округе стало очень шумно вечерами.

Горожане в недоумении по поводу того, каким образом местные власти разрешили открытие такого заведения в этом районе и будет ли шум становиться постоянным явлением.

«В достаточно позднее время громкие крики и песни под гитару. Интересует всего лишь 2 вопроса: как местные органы дали разрешение на размещение данного заведения в таком районе и неужели теперь так шумно будет постоянно?», — говорится в посте.

На пост откликнулась директор бара, извинилась за причиненные неудобства и оставила контакты для решения возникших проблем.

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#Эмилия Губарева#Шум#Бар#Новосибирск#Общество
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