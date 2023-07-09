Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Жители Центрального района Новосибирска пожаловались на шум, который исходит из недавно открывшегося бара. По словам автора поста в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», после открытия заведения на улице Каменской, 55, в округе стало очень шумно вечерами.
Горожане в недоумении по поводу того, каким образом местные власти разрешили открытие такого заведения в этом районе и будет ли шум становиться постоянным явлением.
«В достаточно позднее время громкие крики и песни под гитару. Интересует всего лишь 2 вопроса: как местные органы дали разрешение на размещение данного заведения в таком районе и неужели теперь так шумно будет постоянно?», — говорится в посте.
На пост откликнулась директор бара, извинилась за причиненные неудобства и оставила контакты для решения возникших проблем.