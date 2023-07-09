Жители Центрального района Новосибирска пожаловались на шум, который исходит из недавно открывшегося бара. По словам автора поста в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», после открытия заведения на улице Каменской, 55, в округе стало очень шумно вечерами.