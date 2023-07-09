У Алексея развивался варикоз, его ноги очень болели. После контузии у него были головные боли, и он не мог обойтись без таблеток. Врачи отправили его на обследование и лечение. 28 мая он вернулся домой. Он посещал больницу в Новосибирске, а затем в Чебаркуле, Челябинской области — его прикрепили к 80-му танковому полку, который базируется там.