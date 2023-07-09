Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
На прошлой неделе Чулым прощался с ещё одним бойцов СВО. Алексей Смирнов вернулся домой после полугода военной службы для лечения и умер, не дожив три месяца до своего 40-летия, об этом сообщает «Чулымская газета».
Алексей рос в Чулыме Новосибирской области. После окончания начальной школы продолжил обучение в профессионально-техническом учебном заведении. Там он получил специальность водителя, которой занимался почти всю свою жизнь.
Алексей прошел службу в армии, получил военную специальность «стрелок» и звание ефрейтора. Вместе со своей женой воспитывал дочь. Знакомые говорят, что Алексей был добрым и очень семейным человеком. Он интересовался техникой и любил заниматься садом.
Осенью прошлого года Алексей получил повестку по частичной мобилизации. Он не задумывался долго — если нужно, значит нужно. 26 октября он отправился в пункт подготовки вместе с другими мужчинами и парнями из Чулыма. После тренировок в Кольцово его перебросили в Белгород, а оттуда в Луганск.
— Его отправили туда перед Новым годом, — вспоминает сестра Алексея Елена. — После этого он держал связь дозированно. Мы знаем, что он оказался под Артемовском и получил контузию. Когда приехал домой, он был очень замкнутым, не рассказывал много.
Жена Алла также говорит, что Алексей связывался с ними регулярно, но больше интересовался своей семьей, о себе говорил кратко: «Все хорошо».
У Алексея развивался варикоз, его ноги очень болели. После контузии у него были головные боли, и он не мог обойтись без таблеток. Врачи отправили его на обследование и лечение. 28 мая он вернулся домой. Он посещал больницу в Новосибирске, а затем в Чебаркуле, Челябинской области — его прикрепили к 80-му танковому полку, который базируется там.
Он вернулся из больницы 26 июня с направлениями на анализы и обследования. Вечером он занимался хозяйственными делами: поливал огород, топил баню. Смерть наступила внезапно.
— Возможно, повлияло и то, что он перенес пневмонию в Кольцово, — грустно говорит Алла. — Полгода в окопах, блиндажах и палатках. Он сам говорил: если бы я был пять лет моложе. Он был большого телосложения и не такой быстрый. Алексей выжил в бою, как настоящий воин, но смерть всегда настигает.
Алексея Николаевича Смирнова похоронили на кладбище Чулыма с полными воинскими почестями под аккомпанемент оркестра.