Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
Строительство нового кампуса в Новосибирском государственном университете идет активными темпами. Работы проводятся как днем, так и ночью. Шум от строительства мешает студентам, проживающим в общежитии №1Б. Они жалуются на постоянный гул, который не позволяет им спокойно спать.
Начало строительства учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана (ИМПЗ) было весной 2023 года. Летом работы на стройке достигли своего пика. Студенты заявляют, что строительная техника работает не только днем, но и ночью, хотя закон требует, чтобы в ночное время строители заглушали шум.
Согласно словам студентов, они слышат шум различной интенсивности от строительства практически каждую ночь. Даже те, у кого окна выходят на другую сторону, страдают от шума, который мешает им спать, пишет Ом1.
В университетском студенческом совете объяснили, что вуз не контролирует процесс строительства ИМПЗ. Этим занимается федеральный подрядчик — компания ООО «Монотек Строй». Проверяющие провели измерения 4 июля и пришли к выводу, что уровень шума соответствует нормам.
Однако студенты утверждают, что шум по ночам не прекратился, несмотря на заключение экспертов. Университет обратился к генеральному подрядчику ООО «Монотек Строй» с просьбой соблюдать нормы.