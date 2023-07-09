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Студенты НГУ жалуются на сильный шум по ночам из-за строительства нового кампуса

9 июля 2023, 03:40
Фото: atas.info
Студенты плохо спят из-за грохота по ночам
Студенты НГУ жалуются на ночной шум от строительства нового кампуса, хотя проверка не выявила нарушений и вуз обратился к застройщику с просьбой соблюдать нормы.

Строительство нового кампуса в Новосибирском государственном университете идет активными темпами. Работы проводятся как днем, так и ночью. Шум от строительства мешает студентам, проживающим в общежитии №1Б. Они жалуются на постоянный гул, который не позволяет им спокойно спать.

Начало строительства учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана (ИМПЗ) было весной 2023 года. Летом работы на стройке достигли своего пика. Студенты заявляют, что строительная техника работает не только днем, но и ночью, хотя закон требует, чтобы в ночное время строители заглушали шум.

Согласно словам студентов, они слышат шум различной интенсивности от строительства практически каждую ночь. Даже те, у кого окна выходят на другую сторону, страдают от шума, который мешает им спать, пишет Ом1.

В университетском студенческом совете объяснили, что вуз не контролирует процесс строительства ИМПЗ. Этим занимается федеральный подрядчик — компания ООО «Монотек Строй». Проверяющие провели измерения 4 июля и пришли к выводу, что уровень шума соответствует нормам.

Однако студенты утверждают, что шум по ночам не прекратился, несмотря на заключение экспертов. Университет обратился к генеральному подрядчику ООО «Монотек Строй» с просьбой соблюдать нормы.

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#Эмилия Губарева#Общежитие#Шум#Строительство#Общество#Город#Образование#НГУ#Новосибирск
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