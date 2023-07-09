Начало строительства учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана (ИМПЗ) было весной 2023 года. Летом работы на стройке достигли своего пика. Студенты заявляют, что строительная техника работает не только днем, но и ночью, хотя закон требует, чтобы в ночное время строители заглушали шум.