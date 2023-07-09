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В Новосибирске на парковке под машинами обрушился грунт после дождя

9 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Асфальт размыло
Из-за дождя грунт под колесами припаркованных автомобилей на парковке в Новосибирске обрушился, повредив четыре машины.

В одном из районов Новосибирска на улице Ядринцевской произошел случай с обрушением грунта под машинами, что привело к повреждению нескольких автомобилей.

По информации, полученной от очевидцев и опубликованной в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», предполагается, что обрушение произошло из-за размывания почвы в результате дождя.

На фотографии видно, что пострадали четыре автомобиля, которые находились рядом с административным зданием.

Фото: ВК-АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Транспорт#Город#Происшествия
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