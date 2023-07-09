В Новосибирске на парковке под машинами обрушился грунт после дождя

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В одном из районов Новосибирска на улице Ядринцевской произошел случай с обрушением грунта под машинами, что привело к повреждению нескольких автомобилей.
По информации, полученной от очевидцев и опубликованной в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», предполагается, что обрушение произошло из-за размывания почвы в результате дождя.
На фотографии видно, что пострадали четыре автомобиля, которые находились рядом с административным зданием.