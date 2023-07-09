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Posted 9 июля 2023, 09:59

Published 9 июля 2023, 09:59

Modified 9 июля 2023, 10:02

Updated 9 июля 2023, 10:02

Аэропорт открыли полгода назад

Крыша протекла в новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

9 июля 2023, 09:59
Фото: atas.info
Аэропорт открыли полгода назад

В Новосибирске в новом терминале аэропорта «Толмачево» протекла крыша после ливня

В новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске протекла крыша и стекающая грязная вода затопила пол; сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В Новосибирске, в здании недавно построенного терминала аэропорта «Толмачево», произошла протечка крыши. Свидетели происшествия поделились этой информацией в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видеозаписи видно, как грязная вода стекает на пол. Произошло это 9 июля после обильного дождя.

«Ничего необычного, просто у нового терминала аэропорта Толмачёво протекла крыша», — отметил автор поста.

Напомним, что этот новый терминал был открыт в феврале 2023 года.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Вода#Аэропорт#Толмачево#Терминал
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