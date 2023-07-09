Крыша протекла в новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

Posted 9 июля 2023, 09:59
Published 9 июля 2023, 09:59
Modified 9 июля 2023, 10:02
Updated 9 июля 2023, 10:02
В Новосибирске, в здании недавно построенного терминала аэропорта «Толмачево», произошла протечка крыши. Свидетели происшествия поделились этой информацией в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На видеозаписи видно, как грязная вода стекает на пол. Произошло это 9 июля после обильного дождя.
«Ничего необычного, просто у нового терминала аэропорта Толмачёво протекла крыша», — отметил автор поста.
Напомним, что этот новый терминал был открыт в феврале 2023 года.