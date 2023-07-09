Крыша протекла в новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

В Новосибирске в новом терминале аэропорта «Толмачево» протекла крыша после ливня

В новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске протекла крыша и стекающая грязная вода затопила пол; сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В Новосибирске, в здании недавно построенного терминала аэропорта «Толмачево», произошла протечка крыши. Свидетели происшествия поделились этой информацией в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На видеозаписи видно, как грязная вода стекает на пол. Произошло это 9 июля после обильного дождя. «Ничего необычного, просто у нового терминала аэропорта Толмачёво протекла крыша», — отметил автор поста. Напомним, что этот новый терминал был открыт в феврале 2023 года. Рэпера Гуфа в новосибирском аэропорту Толмачево охраняли от поклонников Узнать подробнее Читайте также: «Через год будет самолет»: Владимир Барсук о санкциях и авиастроении в Новосибирске