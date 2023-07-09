Владельцы кабриолетов в Новосибирске назвали их плюсы и минусы

В Новосибирске каждый борется с жарким летом по-своему. Некоторые предпочитают велосипеды или электротранспорт, другие устанавливают кондиционеры в своих автомобилях, а есть те, кто выбирает яркие кабриолеты. «НГС» побеседовал с владельцами таких машин, чтобы узнать, довольны ли они своим выбором и о чем они иногда жалеют.