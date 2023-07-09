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Владельцы кабриолетов в Новосибирске назвали их плюсы и минусы

9 июля 2023, 04:49
Фото: Midjourney
Владельцы кабриолетов в Новосибирске перечислили их плюсы и минусы
Владельцы кабриолетов в Новосибирске рассказали о плюсах и минусах таких автомобилей.

В Новосибирске каждый борется с жарким летом по-своему. Некоторые предпочитают велосипеды или электротранспорт, другие устанавливают кондиционеры в своих автомобилях, а есть те, кто выбирает яркие кабриолеты. «НГС» побеседовал с владельцами таких машин, чтобы узнать, довольны ли они своим выбором и о чем они иногда жалеют.

«У меня раньше был Porsche Boxster, но я его уже давно продал. Думаю, мои знакомые тоже больше не ездят на кабриолетах — надоели песок и грязь»
«Плюсов у такой машины, конечно, хватает — это стиль и дизайн без сомнения. Но есть и отрицательные стороны. Она подходит только для летнего времени. Она низкая и прохладная. В Новосибирске невозможно ездить на такой машине без крыши — ты сидишь вся в песке и пыли. И еще, такие колесные диски жалко»

Таким образом, владельцы кабриолетов в Новосибирске не всегда полностью довольны своим выбором, учитывая особенности климата и условий эксплуатации в регионе.

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#Эмилия Губарева#Автомобили#Новосибирск#Транспорт#Город
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