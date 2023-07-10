Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:56
На неделе в Новосибирской области ожидается очень жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в южных районах температура воздуха может достичь +41 °С. Особенно жарко будет в Карасукском, Купинском, Баганском, Чистоозёрном и Татарском районах, где ожидается повышение до +39…+41 °С в четверг. В остальные дни температура будет колебаться от +26 до +36 °С. Об этом сообщает паблик «Погода в Новосибирске».
Хотя синоптики предупреждают о возможности развития облачности и ливневых дождей на фоне аномальной жары, Гидрометцентр сообщает о более мягком прогнозе. Официальный источник прогнозирует температуру воздуха в районе +24…+29 °С, с возможным повышением до +34 °С на некоторых территориях.
Таким образом, неделя обещает быть очень жаркой для Новосибирской области, особенно для южных районов. Следует принять меры предосторожности и обеспечить себя достаточным количеством воды и защитой от солнца.