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Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023

10 июля 2023, 02:52
Фото: 1MI
По ночам температура воздуха на неделе будет колебаться от +19 до +25
В Новосибирской области на неделе ожидается аномальная жара, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +41 °С, особенно на юге региона, однако возможны ливневые дожди.

На неделе в Новосибирской области ожидается очень жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в южных районах температура воздуха может достичь +41 °С. Особенно жарко будет в Карасукском, Купинском, Баганском, Чистоозёрном и Татарском районах, где ожидается повышение до +39…+41 °С в четверг. В остальные дни температура будет колебаться от +26 до +36 °С. Об этом сообщает паблик «Погода в Новосибирске».

Хотя синоптики предупреждают о возможности развития облачности и ливневых дождей на фоне аномальной жары, Гидрометцентр сообщает о более мягком прогнозе. Официальный источник прогнозирует температуру воздуха в районе +24…+29 °С, с возможным повышением до +34 °С на некоторых территориях.

Таким образом, неделя обещает быть очень жаркой для Новосибирской области, особенно для южных районов. Следует принять меры предосторожности и обеспечить себя достаточным количеством воды и защитой от солнца.

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#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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