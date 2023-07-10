На неделе в Новосибирской области ожидается очень жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в южных районах температура воздуха может достичь +41 °С. Особенно жарко будет в Карасукском, Купинском, Баганском, Чистоозёрном и Татарском районах, где ожидается повышение до +39…+41 °С в четверг. В остальные дни температура будет колебаться от +26 до +36 °С. Об этом сообщает паблик «Погода в Новосибирске».