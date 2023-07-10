atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

Гендиректор Корпорации МСП: Благодаря «офсетам» бизнес получает дополнительный стимул

10 июля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Совокупный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренных заключенными офсетными договорами, превысил 960 млн рублей. При этом общая сумма первых четырех офсетных договоров, подписанных с МСП-поставщиками и госкомпаниями, составила 3,1 млрд рублей.

Часть средств предприниматели привлекли в рамках льготных программ кредитования Правительства РФ и Корпорации МСП, пишет ТАСС.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, офсетные договоры дают возможность госкомпаниям рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах.

«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — заявил Исаевич.

Один из крупнейших офсетных договоров с МСП-поставщиком заключен группой «Интер РАО». Договор, сумма которого составляет 2,4 млрд рублей, предусматривает выпуск и поставку огнестойкого турбинного масла. Продукт будет производиться в Тульской области и заменит аналог из США и Великобритании.

Офсетный договор сроком на пять лет на поставку бурильных труб, ранее импортируемых из Швеции, Канады и Китая, заключила компания «Росгео». Выпускать продукцию будут в Оренбургской области.

Двухлетний офсетный договор, который заключили РЖД, предусматривает поставку средств малой механизации. Сумма договора — 99,5 млн рублей. Производство расположится на территории Челябинской области.

Свой первый офсетный договор на 120 млн рублей заключило ООО «Автодор — Платные Дороги». Компания намерена организовать в Подмосковье производство транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.

В Корпорации МСП пояснили, что в настоящее время при участии компании утверждено 10 таких программ, при этом их запуск планируют еще более 20 заказчиков. Более того, через цифровую платформу МСП.РФ поступило свыше 130 заявок на участие в «выращивании».

12 ноября 2022 года вступили в силу изменения в 223-ФЗ, которые дали старт реализации программ развития и уточнили возможности заключения офсетных договоров. Инициатором поправок стало Минэкономразвития.

Напомним, что офсетные договоры позволяют малому или среднему предприятию инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы выступила Корпорация МСП.

Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023
Сегодня, 02:52
Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»
Сегодня, 04:19
Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области
Сегодня, 06:59
Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»
Сегодня, 03:54
Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь
Сегодня, 02:38