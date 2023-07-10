Гендиректор Корпорации МСП: Благодаря «офсетам» бизнес получает дополнительный стимул

В Корпорации МСП пояснили, что в настоящее время при участии компании утверждено 10 таких программ, при этом их запуск планируют еще более 20 заказчиков. Более того, через цифровую платформу МСП.РФ поступило свыше 130 заявок на участие в «выращивании».