Гендиректор Корпорации МСП: Благодаря «офсетам» бизнес получает дополнительный стимул

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Часть средств предприниматели привлекли в рамках льготных программ кредитования Правительства РФ и Корпорации МСП, пишет ТАСС.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, офсетные договоры дают возможность госкомпаниям рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах.
«Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — заявил Исаевич.
Один из крупнейших офсетных договоров с МСП-поставщиком заключен группой «Интер РАО». Договор, сумма которого составляет 2,4 млрд рублей, предусматривает выпуск и поставку огнестойкого турбинного масла. Продукт будет производиться в Тульской области и заменит аналог из США и Великобритании.
Офсетный договор сроком на пять лет на поставку бурильных труб, ранее импортируемых из Швеции, Канады и Китая, заключила компания «Росгео». Выпускать продукцию будут в Оренбургской области.
Двухлетний офсетный договор, который заключили РЖД, предусматривает поставку средств малой механизации. Сумма договора — 99,5 млн рублей. Производство расположится на территории Челябинской области.
Свой первый офсетный договор на 120 млн рублей заключило ООО «Автодор — Платные Дороги». Компания намерена организовать в Подмосковье производство транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.
В Корпорации МСП пояснили, что в настоящее время при участии компании утверждено 10 таких программ, при этом их запуск планируют еще более 20 заказчиков. Более того, через цифровую платформу МСП.РФ поступило свыше 130 заявок на участие в «выращивании».
12 ноября 2022 года вступили в силу изменения в 223-ФЗ, которые дали старт реализации программ развития и уточнили возможности заключения офсетных договоров. Инициатором поправок стало Минэкономразвития.
Напомним, что офсетные договоры позволяют малому или среднему предприятию инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы выступила Корпорация МСП.