Губернатор потребовал контролировать ремонт коммунальных сетей в Новосибирске

Второй год «Сибирская генерирующая компания» реализует инвестиционную программу в увеличенных объёмах. Два года назад мы приняли непростые решения и по долгосрочному регулированию, и по налоговым льготам для того, чтобы была возможность эти объёмы реализовывать. Договаривались с мэрией и горсоветом о том, что реализация инвестпрограммы будет взята на контроль. Надеюсь, что ни у кого, кроме школьников, каникулы не наступили. Оперативный еженедельный контроль должен быть организован как управленческий, так и общественный. Ну и, конечно, на организацию работ смотреть, а не только на объёмы. Неприятно, если на каких-то объектах работы начинали в апреле, а закончат только в сентябре. Целое лето с раскопками жители будут мучиться», — заявил Губернатор о необходимости сокращения сроков разрытия.