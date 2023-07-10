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Нашествие медведей в Новосибирской области: почему звери бегут из леса

10 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Медведи выходят к людям под Новосибирском
Жители села Легостаево под Новосибирском прямо из окон своих домов сейчас видят медведей, вышедших из леса. О нашествии косолапых уже известно специалистам Минприроды, местным властям и охотоведам.

Читатели Atas.info из Искитимского района сообщают, что разгуливают возле населенных пунктов множество медведей. Местные боятся выходить на улицу, детей без присмотра не оставляют.

«Это не один медведь, а целая стая. Их дофига… Может они от голодухи вышли?», — высказался селянин.
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В Минприроды региона объяснили, что медведи не голодают. Они выходят из леса, вероятно, по причине любознательности. На месте за ситуацией следят охотоведы.

«Сейчас наступил период миграции. Медведи обитают в заказнике „Легостаевский“ и их могут видеть жители близлежащих деревень и сел. Они не голодают, в заказнике для них созданы все естественные условия», — пояснила пресс-секретарь Министерства природы и экологии Новосибирской области Анастасия Ларесс.

Местным жителям рекомендуют отказаться от походов в лес за грибами и ягодами в ближайшее время. При встрече с медведем советуют не кричать и не бежать, спокойно пройти мимо, не оглядываясь.

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#Алина Шефер#Общество#Медведи#Минприроды#Новосибирск#Новосибирская область
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