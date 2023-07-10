Нашествие медведей в Новосибирской области: почему звери бегут из леса

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Читатели Atas.info из Искитимского района сообщают, что разгуливают возле населенных пунктов множество медведей. Местные боятся выходить на улицу, детей без присмотра не оставляют.
«Это не один медведь, а целая стая. Их дофига… Может они от голодухи вышли?», — высказался селянин.
В Минприроды региона объяснили, что медведи не голодают. Они выходят из леса, вероятно, по причине любознательности. На месте за ситуацией следят охотоведы.
«Сейчас наступил период миграции. Медведи обитают в заказнике „Легостаевский“ и их могут видеть жители близлежащих деревень и сел. Они не голодают, в заказнике для них созданы все естественные условия», — пояснила пресс-секретарь Министерства природы и экологии Новосибирской области Анастасия Ларесс.
Местным жителям рекомендуют отказаться от походов в лес за грибами и ягодами в ближайшее время. При встрече с медведем советуют не кричать и не бежать, спокойно пройти мимо, не оглядываясь.