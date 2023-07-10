Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Самая молодая мать в Новосибирской области — 11-летняя девочка. Об этом сообщила «КП-Новосибирск» заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина. Она отметила, что каждый год происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек.
За последние 10 лет был только один такой случай с 11-летней роженицей, которая благополучно стала мамой.
О судьбе этого ребенка ничего неизвестно. Кроме того, каждый год около 10 подростков в возрасте 15-17 лет становятся родителями.