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Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области

10 июля 2023, 06:59
Фото: 1MI
В Минздраве назвали возраст юной мамы
11-летняя девочка стала самой юной мамой в Новосибирской области за последние 10 лет, о чем свидетельствуют данные регионального Минздрава.

Самая молодая мать в Новосибирской области — 11-летняя девочка. Об этом сообщила «КП-Новосибирск» заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина. Она отметила, что каждый год происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек.

За последние 10 лет был только один такой случай с 11-летней роженицей, которая благополучно стала мамой.

О судьбе этого ребенка ничего неизвестно. Кроме того, каждый год около 10 подростков в возрасте 15-17 лет становятся родителями.

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#Эмилия Губарева#Подростки#Родители#Минздрав#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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