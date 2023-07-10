Новосибирский Совет отцов призвал бойкотировать курорты Турции

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
«Турция плюнула в лицо России, выдав Украине преступников „Азова“*. Предлагаю в ответ бойкотировать турецкие товары, отказаться от посещения курортов», — заявил на своей странице во «ВКонтакте» глава Совета отцов Сергей Майоров.
Напомним, Турция вернула командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Украине 8 июля.
Активисты из Новосибирска предложили землякам присоединиться к акции бойкота, которую ранее предложил депутат Заксобрания региона Константин Антонов.
Напомним, ранее новосибирец рассказывал, как пережил зиму в Турции — сколько потратил денег на жилье и еду, как отличается климат.