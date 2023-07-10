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Новосибирский Совет отцов призвал бойкотировать курорты Турции

10 июля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Совет отцов в Новосибирске призвал бойкотировать Турцию
Совет отцов в Новосибирске призвал отказаться от турецких товаров и курортов из-за действия властей. Ранее президент страны Эрдоган выдал Украине главарей «Азова»*.
«Турция плюнула в лицо России, выдав Украине преступников „Азова“*. Предлагаю в ответ бойкотировать турецкие товары, отказаться от посещения курортов», — заявил на своей странице во «ВКонтакте» глава Совета отцов Сергей Майоров.

Напомним, Турция вернула командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Украине 8 июля.

Активисты из Новосибирска предложили землякам присоединиться к акции бойкота, которую ранее предложил депутат Заксобрания региона Константин Антонов.

Напомним, ранее новосибирец рассказывал, как пережил зиму в Турции — сколько потратил денег на жилье и еду, как отличается климат.

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#Алина Шефер#Турция#Байкот#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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