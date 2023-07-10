Под Новосибирском цыганский табор терроризирует СНТ

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Дачники рассказали об этой ситуации «Прецеденту». По словам главы Барышевского сельсовета Ирины, цыганский табор уже давно обитает в этих местах и докучает местным жителям.
Недавно конфликты обернулись массовой дракой. Цыгане набросились на жителей СНТ с кулаками, а до этого на детей нападали их собаки. Все ссадины были зафиксированы.
Также Ирина отметила, что цыганские дети постоянно воруют имущество у дачников. Когда им делали замечания, они вызывали взрослых, и те нападали на жалобщиков.
«В июне также избили двоих человек. Тогда цыгане стали говорить, что это жители СНТ их провоцируют. Они говорят, что мы сами во всем не правы», — рассказала женщина.
Дачники несколько раз обращались в полицию, но результата это пока не принесло.