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Под Новосибирском цыганский табор терроризирует СНТ

10 июля 2023, 10:30
Фото: Прецедент
Жителей СНТ «Спутник» под Новосибирском терроризируют цыгане
Жителей СНТ «Спутник» под Новосибирском терроризируют цыгане. Они толпой нападают на людей и спускают на них своих собак.

Дачники рассказали об этой ситуации «Прецеденту». По словам главы Барышевского сельсовета Ирины, цыганский табор уже давно обитает в этих местах и докучает местным жителям.

Недавно конфликты обернулись массовой дракой. Цыгане набросились на жителей СНТ с кулаками, а до этого на детей нападали их собаки. Все ссадины были зафиксированы.

Также Ирина отметила, что цыганские дети постоянно воруют имущество у дачников. Когда им делали замечания, они вызывали взрослых, и те нападали на жалобщиков.

«В июне также избили двоих человек. Тогда цыгане стали говорить, что это жители СНТ их провоцируют. Они говорят, что мы сами во всем не правы», — рассказала женщина.

Дачники несколько раз обращались в полицию, но результата это пока не принесло.

#Цыгане#Драка#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+#Алина Шефер
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