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Сибирячке арестовали квартиру из-за долга калининградки

10 июля 2023, 09:30
Фото: pxhere.com
У сибирячки арестовали квартиру из-за чужого долга

В Новосибирске приставы заставили сибирячку оплатить долг калининградки

Жительница Новосибирска воюет с приставами из-за арестованной квартиры. На жилплощадь наложили ограничения из-за чужого долга.

Как сообщает precedent.tv, жительнице Новосибирска Елене Ветрик в прошлом году прислали письмо на «Госуслуги». В нем сообщалось, что женщина имеет долг в 40 тысяч и должна ее оплатить во избежание начисления пеней и штрафов. Сибирячка направила соответствующую жалобу и письмо аннулировали.

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Однако при попытке продать квартиру Елена обнаружила, что на квартиру наложен арест из-за коммунальных долгов. Позже выяснилось, что санкции были наложены по ошибке, а долги должна оплатить жительница Калининграда. У должницы свыше десяти исполнительных производств.

Несмотря на то, что калининградские приставы уже принесли свои извинения и убрали соответствующие ограничения, их новосибирские коллеги не торопятся с аннулированием задолженностей «не по адресу». Квартира по-прежнему числится арестованной, а в Росреестре отказываются взаимодействовать по данному вопросу.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Судебные приставы#Долг#Долги
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