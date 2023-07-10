Сибирячке арестовали квартиру из-за долга калининградки

Как сообщает precedent.tv, жительнице Новосибирска Елене Ветрик в прошлом году прислали письмо на «Госуслуги». В нем сообщалось, что женщина имеет долг в 40 тысяч и должна ее оплатить во избежание начисления пеней и штрафов. Сибирячка направила соответствующую жалобу и письмо аннулировали.