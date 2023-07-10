Сибирячке арестовали квартиру из-за долга калининградки

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как сообщает precedent.tv, жительнице Новосибирска Елене Ветрик в прошлом году прислали письмо на «Госуслуги». В нем сообщалось, что женщина имеет долг в 40 тысяч и должна ее оплатить во избежание начисления пеней и штрафов. Сибирячка направила соответствующую жалобу и письмо аннулировали.
Однако при попытке продать квартиру Елена обнаружила, что на квартиру наложен арест из-за коммунальных долгов. Позже выяснилось, что санкции были наложены по ошибке, а долги должна оплатить жительница Калининграда. У должницы свыше десяти исполнительных производств.
Несмотря на то, что калининградские приставы уже принесли свои извинения и убрали соответствующие ограничения, их новосибирские коллеги не торопятся с аннулированием задолженностей «не по адресу». Квартира по-прежнему числится арестованной, а в Росреестре отказываются взаимодействовать по данному вопросу.