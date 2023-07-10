Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»

Отметим, что последний раз Антипову вынесли приговор 12 апреля 2016 года. Он руководил преступной организацией. Трое участников группы были признаны виновными в избиении арестанта в следственном изоляторе (СИЗО-1) в 2014 году. СМИ писали, что Антип довел арестанта до спецлечебницы. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к потере работы для руководства учреждения. Лидеру преступной организации было назначено более девяти лет заключения.