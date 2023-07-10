Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По информации ИА «Прайм Крайм», в ночь с 7 на 8 июля в Новосибирске неожиданно скончался 51-летний преступник «в законе» Евгений Антипов, более известный как Женя Антип. Его жизнь оборвал оторвавшийся тромб.
Антип провел 10 лет в криминальном мире. До этого он неоднократно оказывался перед судом по разбойным делам и причинению вреда здоровью, и всего отсидел более 20 лет.
Отметим, что последний раз Антипову вынесли приговор 12 апреля 2016 года. Он руководил преступной организацией. Трое участников группы были признаны виновными в избиении арестанта в следственном изоляторе (СИЗО-1) в 2014 году. СМИ писали, что Антип довел арестанта до спецлечебницы. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к потере работы для руководства учреждения. Лидеру преступной организации было назначено более девяти лет заключения.