В 2016 году Антип был осужден за жестокое избиение заключенного в СИЗО-1 — он руководил бандой. Событие произошло в сентябре 2014 года. Зекам обеспечили доступ в камеру и вместе с «Димой-Молотком» они едва не забили до смерти азербайджанца. Пострадавшего, по имени Кенан Джалилов, доставили в реанимацию из СИЗО №1. В то время он находился под стражей по обвинению в бандитизме и похищении людей для получения выкупа. После этого инцидента пациент провел около двух месяцев в коматозном состоянии. Полученные им серьезные травмы головы вызвали психические расстройства, и он попал в спецлечебницу.