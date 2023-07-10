Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Новосибирске умер Женя Антип, известный как «вор в законе». По информации «Прайм Крайм», он скончался в результате отрыва тромба в возрасте 51 года. За решеткой суммарно он провел 20 лет.
Антип был последним признанным вором в законе в Новосибирске. Он вышел на свободу в декабре 2012 года после отбытия наказания в исправительной колонии. Затем ему был назначен административный надзор на восемь лет. В 2013 году, не имея возможности покинуть Новосибирск, Антип был коронован «заочно» по скайпу. Его «крестными отцами» были Муха (Подмосковье), Костыль (Тверская область) и Зюзя (Карачаево-Черкесская республика). Сам Женя Антип был родом из Барышево Новосибирской области.
Стоит объяснить, что вор в законе — это преступник, пользующийся большим авторитетом в уголовной среде и относящийся к своеобразной элите криминального мира.
В 2016 году Антип был осужден за жестокое избиение заключенного в СИЗО-1 — он руководил бандой. Событие произошло в сентябре 2014 года. Зекам обеспечили доступ в камеру и вместе с «Димой-Молотком» они едва не забили до смерти азербайджанца. Пострадавшего, по имени Кенан Джалилов, доставили в реанимацию из СИЗО №1. В то время он находился под стражей по обвинению в бандитизме и похищении людей для получения выкупа. После этого инцидента пациент провел около двух месяцев в коматозном состоянии. Полученные им серьезные травмы головы вызвали психические расстройства, и он попал в спецлечебницу.
Через месяц после происшествия, оперативники из МВД России по Новосибирской области задержали Евгения Антипова и его помощников. Согласно материалам дела, осенью 2014 года, Антип и Радик Татарин боролись за власть в тюрьме №1 в Новосибирске. В этом конфликте заключенный по имени Джалилов поддержал Радика Татарина, что предположительно вызвало негодование вора в законе. Однако по другой версии СМИ, избитый заключенный не захотел вносить вклад в воровской общак.
В этом деле также подозревались начальник и заместитель начальника СИЗО-1, которых обвиняли в злоупотреблении и превышении полномочий. Инцидент с избиением арестанта стоил начальнику СИЗО карьеры, его заместителю — свободы. Начальник получил условный срок, а заместителю назначили 3 года колонии. Антипу же было назначено 9,5 лет колонии особого режима.
Антип стал четырнадцатым вором в законе из Сибири и первым из Новосибирска (после Сергея Клементьева (Клима) раскоронованного в 2000 году) и последним официально коронованным (причем впервые по «скайпу»). Тогда за него поручились авторитетные московские воры и «приняли в семью» заочно. Женя Антип не досидел в колонии два года. В ночь с 7 на 8 июля он умер за решеткой.