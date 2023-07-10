В Новосибирске трамвай № 15 сошел с рельсов и врезался в фонарь — пострадала водитель

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Утром 10 июля на дежурный телефон службы МАСС поступило сообщение о ДТП на улице Троллейной. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что трамвай № 15 сошел с рельсов и столкнулся со световой опорой.
В результате аварии пострадала водитель трамвая — женщина 1973 года рождения. Она получила травму колена, из-за которой не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели помогли ей улечься на щите и доставили до скорой помощи.
Известно, что трамвай двигался из ДЭПО, так что в момент аварии в нём не было пассажиров. Кондуктор не пострадала. Работы по ликвидации последствий ДТП завершились в 08:31.