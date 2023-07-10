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В Новосибирске трамвай № 15 сошел с рельсов и врезался в фонарь — пострадала водитель

10 июля 2023, 05:27
Фото: ВК/МАСС
Женщина пострадала
В результате ДТП на улице Троллейной трамвай № 15 сошел с линии и врезался в световую опору, пострадала водитель общественного транспорта, подробности сообщают в МАСС.

Утром 10 июля на дежурный телефон службы МАСС поступило сообщение о ДТП на улице Троллейной. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что трамвай № 15 сошел с рельсов и столкнулся со световой опорой.

В результате аварии пострадала водитель трамвая — женщина 1973 года рождения. Она получила травму колена, из-за которой не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели помогли ей улечься на щите и доставили до скорой помощи.

Известно, что трамвай двигался из ДЭПО, так что в момент аварии в нём не было пассажиров. Кондуктор не пострадала. Работы по ликвидации последствий ДТП завершились в 08:31.

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#Новосибирск#Транспорт#Город#Происшествия#Эмилия Губарева
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