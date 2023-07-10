В Новосибирской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в доме — он сжигал мусор

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Крупный пожар произошел в доме сибиряка 6 июля. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.
Огнеборцы приехали на место очень оперативно, однако спасти жилище они уже не смогли. Полностью сгорело здание площадью 48 кв. м.
«При разборе обгоревших конструкций было обнаружено тело человека. Оно принадлежало хозяину дома — 64-летнему мужчине. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.
Дознаватель ведомства по Купинскому и Чистоозерному районам Сергей Нечитайло уточнил, что пожилой сибиряк пытался сжечь мусор во дворе. В какой-то момент что-то пошло не так, пламя распространилось, и он не смог его потушить.