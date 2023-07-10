В Новосибирской области 64-летний мужчина погиб при пожаре в доме — он сжигал мусор

Дознаватель ведомства по Купинскому и Чистоозерному районам Сергей Нечитайло уточнил, что пожилой сибиряк пытался сжечь мусор во дворе. В какой-то момент что-то пошло не так, пламя распространилось, и он не смог его потушить.