Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
В Сочи продолжается сложная ситуация из-за обильных дождей. Весь пляжный отдых закрыт, улицы затоплены водой. Местная жительница Анастасия из Новосибирска рассказала о своем страшном опыте во время непогоды.
По словам девушки, наиболее сильный ливень произошел ночью с субботы на воскресенье — она ощущала, что с неба обрушился целый водопад. Анастасия сравнивает эти часы с концом света, пишет «МК в Новосибирске».
«Гром гремел так сильно, и гаражи под моим окном тряслись и гудели, как будто началось землетрясение. Все сигнализации на улице включились одновременно — это был настоящий апокалипсис», — поделилась она.
У соседей Анастасии, которые останавливались в том же отеле, оказалось еще хуже — дождь застал их на улице. Дороги превратились в реки всего за несколько минут, а люди шли по воде до пояса. Образовались пробки, и были сложности с вызовом такси.
Анастасия выразила желание вернуться в Новосибирск как можно скорее. Ее рейс назначен через пять дней, и она надеется, что к этому времени последствия непогоды станут менее заметными и дороги освободятся от застоя.