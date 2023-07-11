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Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи

11 июля 2023, 01:21
Фото: atas.info
Сочи затопило из-за ливня
Из-за ливневых дождей в Сочи закрыты пляжи, затопило улицы, что вызвало пробки и сложности с вызовом такси; туристка из Новосибирска описывает стихию как конец света и выразила желание быстрее вернуться домой.

В Сочи продолжается сложная ситуация из-за обильных дождей. Весь пляжный отдых закрыт, улицы затоплены водой. Местная жительница Анастасия из Новосибирска рассказала о своем страшном опыте во время непогоды.

По словам девушки, наиболее сильный ливень произошел ночью с субботы на воскресенье — она ощущала, что с неба обрушился целый водопад. Анастасия сравнивает эти часы с концом света, пишет «МК в Новосибирске».

«Гром гремел так сильно, и гаражи под моим окном тряслись и гудели, как будто началось землетрясение. Все сигнализации на улице включились одновременно — это был настоящий апокалипсис», — поделилась она.

У соседей Анастасии, которые останавливались в том же отеле, оказалось еще хуже — дождь застал их на улице. Дороги превратились в реки всего за несколько минут, а люди шли по воде до пояса. Образовались пробки, и были сложности с вызовом такси.

Анастасия выразила желание вернуться в Новосибирск как можно скорее. Ее рейс назначен через пять дней, и она надеется, что к этому времени последствия непогоды станут менее заметными и дороги освободятся от застоя.

#Эмилия Губарева#Ливень#Сочи#Новосибирск#Общество#Город
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