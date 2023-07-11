Депутаты Госдумы утвердили отчет по бюджету ФОМС

На организацию обязательного медицинского страхования (ОМС) в субъектах РФ в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС выделены субвенции в размере 2,461 триллиона рублей (88% от объема всех расходов фонда). Эта сумма на 8,1% превысила показатели 2021 года и составила 100% утвержденного объема. На предоставление высокотехнологичной помощи, которая включена в программу ОМС и доступна в государственных учреждениях, в 2022 году выделили 109,917 миллиарда рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году. На высокотехнологичную медпомощь, обеспеченную гражданам РФ в медицинских организациях частной системы здравоохранения, в отчетном году ушло 2,599 миллиарда рублей. На оформление и доставку полисов ОМС единого образца в отчетном периоде израсходовали 836,342 миллиона рублей из средств бюджета ФОМС.