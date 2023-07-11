Депутаты Госдумы утвердили отчет по бюджету ФОМС

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
«Согласно документу, бюджет фонда за 2022 год исполнен по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС, по расходам — 2,797 триллиона рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 миллиарда рублей», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании Государственной думы. Об этом информирует ТАСС.
За отчетный год сумма средств, которую предоставили ФОМС из федерального бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета фонда на фоне понижения тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медстрахование для отдельных категорий страхователей, составила 47,501 миллиарда рублей. Эта сумма на 33,9% превышает показатель предыдущего отчетного периода. К тому же ФОМС из федерального бюджета получил 148,210 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов вследствие изменения сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.
В фонд, как и в 2021 году, из федерального бюджета было перечислено 140 миллиардов рублей. Трансферт предусматривался для покрытия расходов на медицинское обслуживание онкобольных в рамках исполнения нацпроекта «Здравоохранение». Межбюджетный трансферт в фонд на оплату отдельных нестраховых расходов поступил в размере в 121,325 миллиарда рублей: это на 3,2% больше, чем в прошлом году.
На организацию обязательного медицинского страхования (ОМС) в субъектах РФ в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС выделены субвенции в размере 2,461 триллиона рублей (88% от объема всех расходов фонда). Эта сумма на 8,1% превысила показатели 2021 года и составила 100% утвержденного объема. На предоставление высокотехнологичной помощи, которая включена в программу ОМС и доступна в государственных учреждениях, в 2022 году выделили 109,917 миллиарда рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году. На высокотехнологичную медпомощь, обеспеченную гражданам РФ в медицинских организациях частной системы здравоохранения, в отчетном году ушло 2,599 миллиарда рублей. На оформление и доставку полисов ОМС единого образца в отчетном периоде израсходовали 836,342 миллиона рублей из средств бюджета ФОМС.